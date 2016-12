Proč 95 % lidí, kteří začnou držet dietu, získá svou váhu zpět 22.07.2016 Také jste se někdy po skončení diety opět vrhli na svá oblíbená jídla? Co se konzumace potravin týče, síla našeho nevědomí je nepředstavitelně velká. Pokud si delší dobu odpíráme jídlo, které máme rádi, v drtivé většině případů to bude jen dočasné… Odříkání střídá přejídání Čím více si něco odpíráme, tím větší je podvědomá touha to poté co nejrychleji dohnat… V příbězích klientů jsem nejednou slyšel, jak periodu zakázání si oblíbených jídel vzápětí vystřídalo velké přejídání. (U bulimie funguje opačný princip: přejídáte se, a pak máte potřebu hubnout a potravu ze sebe nejlépe vyvrhnout). Pevná vůle při hubnutí nefunguje Tento článek je založený na jediné, jednoduché myšlence: ODPÍRÁNÍ čehokoliv NEFUNGUJE. Možná krátce, ale rozhodně ne dlouhodobě. Podle pravděpodobně nejlepšího odborníka na psychologii jídla na světě, doktora Briana Wansinka, diety založené na strádání nefungují proto, že jsou založené na boji. V knize Nezřízené labužnictví Wansink popisuje, jak s dietami bojuje naše tělo, naše mysl i náš každodenní okolní svět: Balvan tlačený do kopce Problém je, když jsme netrpěliví, chceme zhubnout rychle a diety jsou pro tělo drastické: „Když budete jíst příliš málo, tělo přejde do úsporného režimu a bude ještě těžší spálit nějaká kila. Tento druh úbytku váhy neprobíhá nevědomky. Je to jako každý den tlačit bez přestání do kopce balvan,“tvrdí Wansink (2009: 37). Další boj probíhá na úrovni mysli. Boj, který nelze vyhrát. Když někdo například miluje koláče a striktně si je zakáže, občas se stane, že se mu pak o koláčích i zdá… Lákadlo na každém kroku Tento článek není o propagaci nezdravých potravin, ale o tom, že chceme-li je nahradit zdravějšími, či přímo zhubnout, naše strategie musí být jiná, než diety a odpírání. Protože, za třetí, žijeme v kultuře posedlé jídlem a v průměrně velkém městě je na každém kroku tolik lákadel, že pokud k tomu ještě vnitřně trpíme, že jsme si je zakázali, je v podstatě nemožné jim dříve či později odolat. Jak tedy shodit přebytečná kila? Začít hubnout bez strádání! „Nejlepší dieta je taková,“ říká doktor Wansink, „o které ani nevíte, že ji držíte.“Za týden si ukážeme konkrétní a rafinované postupy, jak na to. Psychologie jídla je vskutku fascinující obor a naším vnímáním lze velmi snadno manipulovat. Je to rozhodně snazší, než se mučit dietami…Mimochodem, věděli jste, že když například začnete jíst potmě vanilkovou zmrzlinu, o které vám ale někdo řekl, že je čokoládová, budete mít opravdu pocit, že má čokoládovou příchuť? Doporučená literatura: Wansink, B. (2009): Nezřízené labužnictví. Praha: Columbus.

22.07.2016 autor: Mgr. Jiří Hamerský další články v rubrice: Psychologie