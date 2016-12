Pozor na plísně! Léto přináší jejich zvýšený výskyt!

16.07.2016

Léto sebou kromě radostí přináší i nejedno úskalí pro naše zdraví. Jedním z nich jsou plísně nohou - nenápadný, ale urputný nepřítel. Letní koupání na koupališti (i krytém) znamená díky zvýšené koncentraci bosky chodících lidí zvýšené riziko jejich vzniku.

Jak se proti nim bránit?

Jako u jiných nemocí, i zde platí, že nejjednodušší je jim předcházet. V každém případě nosit i vhodnou obuv - například oblíbené umělohmotné žabky. Důležité je i používat vlastní ručník. Z hlediska složení stravy je doporučováno vynechat slazené nápoje a také pečivo obsahující bílou mouku. Obě tyto složky potravy mohou podporovat vznik infekce.

Je třeba vzít do úvahy, že zvýšené riziko je v prostorách, kde pohybuje více osob bez obuvi, jako jsou koupaliště, bazény, sauny a podobně. Také je třeba se vyhnout nošení neprodyšného oblečení a obuvi, protože tím se pod nimi vytváří teplé a vlhké prostředí, kde se původcům infekce daří. Onychomykóza je také důsledkem špatného prokrvení nohou.

Prevence

Preventivně je možné používat na nohy spreje obsahující chlorofyl (pohlcuje zápach) či šalvějový deodorant (snižuje pocení a tím tvorbu vhodného prostředí pro vznik infekce). Rovněž je dobré i speciálními prostředky vystříkávat punčochy, ponožky a boty (antimikrobiální sprej do obuvi), pokud je v našem okolí infekce či my nechceme, aby se infekce z našich nohou šířila dále.

Vlastní plíseň neboli mykóza nehtů se odborně označuje jako onychomykóza. Může být způsobena různými mikroorganismy, mezi nejčastější původce patří dermatofyty, které jsou řazena mezi houby. Mezi další původce patří jiný druh hub, saprofytické houby či kvasinky. Tyto mikroorganismy pronikají do nehtového lůžka. Diagnózu může přesně stanovit pouze mykologické vyšetření u kožního lékaře. Odborníci uvádějí, že asi polovina všech onychomykóz je způsobena houbami.

K typickému obrazu onemocnění patří deformovaný nehet, žlutě zbarvený v dolním okraji. Tuto žluté zbarvení je dáno tím, že mykóza ničí základní stavební kámen nehtů – keratin. Což se dále projevuje ztluštěním nehtu, jeho olupováním až deformací.

Imunita a nehty?

Odborníci rovněž uvádějí, že snižování imunity může zvyšovat riziko infekce původci mykózy nehtů. Je tudíž dobré užívat doplňky stravy, které mohou podporovat imunitu nebo konzumace přípravků obsahující probiotika nebo potravin, které je obsahují pivovarské kvasnice (Pangamin). Na podporu imunity lze například doporučit kombinaci echinacey a ženšenu.

Léčba mykózy

V případě léčby mykózy nohou či nehtů platí, že čím dříve, tím lépe. Čím dříve se začne, tím je léčba účinnější a rychlejší. Z klasických chemických léků je dobré mazat nehet a okolí mastmi ze skupiny antimykotik. Nehet je třeba zastřihovat, ať se pod něj dostane co nejvíce účinné látky.

Z přírodních přípravků je velmi oblíbená tzv. chytrá houba. U ní výrobce uvedl na trh několik přípravků, takže je třeba rozlišovat. Existuje základní verze chytré houby, která se aplikuje mezi prsty a na plosky nohou. Tu je možné využít při nehtové mykóze k ošetřování okolí poškozeného nehtu, aby nedošlo k rozšíření infekce. Pak je zde speciální verze chytré houby přímo na nehtovou plíseň (Chytrá houba na nehty). Vždy je ale třeba pečlivě a trpělivě dodržovat návod výrobce. Léčba podle závažnosti se může protáhnout až na několik měsíců, takže trpělivost je opravdu na místě. Co se týče intervalu aplikací, pokud je to rozvinutá mykóza, je dobré to opakovat, dokud nedojde k výraznému zlepšení.

Doporučuji rovněž se snažit nehet odstřihávat a obrušovat pilníčkem, aby se roztok dostal co nejvíce k plísni, která je jinak "ukrytá" pod nehtem.

Pak ještě existují speciální nehtové tyčinky, které vytvoří na nehtech ochranný film, který zamezuje průniku a rozvoji onychomykóz a jiných dermatofytů. Brání přítomným mykotickým patogenům v přístupu kyslíku a dalších živin, které jsou nezbytné pro jejich růst a vývoj.

Kombinace produktů přímo na plíseň

Co se týče přírodních přípravků, které je možné užívat, je možné doporučit buď lapacho nebo vilcacoru, ale možné zvolit přímo kombinaci přípravků na plísně.

Nepodcenit mykózu

Je třeba upozornit, že pokud mykózu podceníme, nebezpečí komplikací spočívá v tom, že infekce může být přenesena na jiné části těla a u diabetiků může dojít až ke gangréně prstů. Pokud je tedy léčba již delší dobu zanedbaná, pak doporučuji zajít za dermatologem.

