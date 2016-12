Menopauza a přírodní prostředky 26.04.2016

Menopauza je období, které se v životě, bohužel, nevyhne žádné ženě (i muži mají svou obdobu, tzv. andropauzu). Z lékařského hlediska jde vlastně o fyziologický stav, kdy dochází k útlumu funkce vaječníků. To má za následek sníženou tvorbu tzv. ženských hormonů - estrogenu a progesteronu. Dochází k zástavě menstruačního cyklu a žena již není schopná otěhotnět přirozenou cestou (je ovšem možné umělé oplodnění). Toto období obvykle nastává mezi 45. až 55. rokem věku ženy, ovšem může nastat jak dříve, tak i později. Menopauza je bohužel doprovázena řadou nepříznivých příznaků - objevuje se bušení srdce, noční pocení, návaly horka, nespavost a jiné poruchy spánku, nervozita a podrážděnost, špatné libido, únava a ospalost, někdy také deprese. Nejvíce se tyto stavy, jak uvádějí odborníci, objevují šestým a sedmým rokem před poslední menstruací. Jak lze tyto stavy ovlivnit? Lékaři nabízejí k jejich zmírnění léky s chemickými hormony jako tzv. hormonální substituční léčbu. Řada žen ji ovšem již odmítá, jednak proto, že dává obecně přednost přírodním látkám, jednak proto, že byly zaznamenány nežádoucí účinky této léčby. Těm, kdo dávají přednost přírodním látkám, lze doporučit přírodní přípravky obsahující fytoestrogeny. Fytoestrogeny se dají definovat jako látky rostlinného původu, které se v zažívacím traktu mění na látky s estrogenními účinky, podobné svým působením klasickým ženským hormonům. V některých zemích jsou stále častěji doporučovány jako „přírodní alternativa“ hormonální substituční terapie. Důležitý fakt je ovšem také, že výskyt některých nemocí, které souvisejí s hladinou estrogenů v organizmu (kardiovaskulární choroby, osteoporóza, rakovina prsu), je méně časté v zemích se stravou bohatou na fytoestrogeny. Proto se můžeme setkat v některých testech s tvrzením, že fytoestrogeny mají hormonální působení. Ovšem je nutné říci, že se jedná o ne zcela přesné (spíše obrazné) označení. Jejich mechanismus účinku zůstává neobjasněn. Někteří odborníci soudí, že se vážou na estrogenové receptory, na které se jinak vážou “pravé” nebo “chemické” pohlavní ženské hormony, estrogeny. Proto jsou někdy označovány jako „přírodní“ SERMs (selektivní modulátory estrogenových receptorů). Nicméně fytoestrogeny také zřejmě působí jinými mechanizmy, na estrogenových receptorech nezávislými. Tyto látky se vyskytují v různých léčivých rostlinách a dalších přírodních produktech - v pylu a mateří kasičce, v červeném jeteli a sóji, dále v pohance, sóji či červeném vínu. Fytoestrogeny jsou obsaženy ve velkém množství doplňků stavy – lze zmínit například PM Estromenox, Sarapis Soja a dalších. Jsou také obsaženy v některých krémech, jako je například Estrozin. Důležité pro ženy je ovšem také si upravit stravovací režim tak, aby bylo jídlo rozloženo minimálně do pěti dávek během dne s vzájemným odstupem dvou až tří hodin - tedy snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. Celý jídelníček je třeba poskládat takovým způsobem, aby v něm bylo více zeleniny a mořských ryb, které obsahují důležité látky s antioxidačním působením a rovněž podporují snižování hladiny cholesterolu. Důležité je také více věnovat pozornost pravidelnému pohybovému režimu, protože podporuje růst svalové hmoty (což pomáhá lépe odbourávat i tuky), ale také zpevňuje kostru a tělo. Obecně nedostatek estrogenů v přechodu může mít za následek dřívější nástup stárnutí organismu. Ženy, které budou dodržovat zásady uvedené v článku, se to jistě bude týkat méně. Celková nabídka přípravků pro období klimakteria.

