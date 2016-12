Laktóza - mléčný cukr 11.06.2016

Laktóza, známější jako mléčný cukr, je mezi cukry řazen do disacharidů. Název získala díky svému obsahu v mléce, kde může tvořit až 8 % pevných látek. Můžeme ji najít i v mateřském mléku savců. Takže kromě lidského i kravského mléka se také vyskytuje v kozím či ovčím mléce. V mateřském mléce u člověka je právě laktózy poměrně velké množství, protože slouží k rychlejšímu rozvoji nervové soustavy u dítěte. Naproti tomu v kravském mléce je více vápníku, protože telátka potřebuji mít hlavně pevnou kostru.

Skládá se z jedné molekuly glukózy a jedné molekuly galaktózy. Je to bílý, téměř krystalický prášek. Dobře, ale pomalu se rozpouští ve vodě. Lékárníci ji označují jako saccharum lactis a používají ji při přípravě léků. V organismu je laktóza pomocí enzymu laktázy rozštěpena na jednotlivé cukry - glukózu a galaktózu. Oba tyto cukry náš organismus umí dobře strávit, zatímco laktózu jako celek nikoliv. Tento enzym, odborně také označovaný beta-galaktosidáza, se vytváří v tenkém střevě. Pokud se u některých osob enzym laktáza nevytváří v dostatečném množství, dochází u nich k projevům intolerance (nesnášenlivosti) laktózy. Laktóza, která se nerozštěpí, zůstane v trávicím traktu nestrávená a způsobuje zdravotní problémy, jako je nadýmání, kručení v břiše, průjem či další žaludeční potíže. Tito pacienti si musí pečlivě vybírat mléčné výrobky se sníženým obsahem laktózy. Intoleranci laktózy si nesmíme plést s alergií na bílkovinu kravského mléka (to je právě alergen). Rozdíl je v tom, že při alergii dochází k reakci imunitního systému, která může být hodně výrazná. Alergií na mléko podle statistik trpí až 5 % kojenců a batolat, která u nich obvykle zmizí po pátém roce věku. Naproti tomu nesnášenlivost laktózy se u takto malých dětí obvykle neprojevuje. Důležité je vždy si ohlídat, co jíme. I když vynecháme mléko a mléčné výrobky, laktóza se může nenápadně skrývat jako přísada v různých potravinách. Výhodné jsou v tomto ohledu výrobky z kysaného mléka (například tvaroh nebo jogurt), kde už bakterie větší část laktózy odbouraly. Celková nabídka přípravků obsahující laktózu.

Související články:

Jak se stravovat bez lepku a laktózy

Potravinová intolerance

Mléčný, vodní a čajový kefír

Laktóza a kasein v jednotlivých druzích mléka



11.06.2016 autor: PharmDr.Tomáš Arndt další články v rubrice: Výživa Sdílet na facebooku Poslat e-mailem