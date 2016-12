Jaké přírodní látky pomáhají v péči o křečové žíly

12.07.2016

Křečové žíly jsou nepříjemným zdravotním problémem, který postihuje nejen ženy, ale i muže. Jejich vznik se nedá do jisté míry ovlivnit, je to totiž až z 80 % dán genetikou - čili pokud měl křečové žíly někdo z rodičů, pak právě z 80 % (pokud byly u jednoho z rodičů) či 90 % (pokud byly u obou), vám také hrozí. K tomu musíme připočíst další rizikové faktory - dlouhé stání, hormonální antikoncepce (nebo hormonální substituce v případě klimakterických potíží), opakované těhotenství, obezita či vůbec nedostatek pohybu.

Podstatou této nemoci je vakuovité rozšíření cév v dolních končetinách. Mohou se objevit ve formě drobných fialových žilek, ale také jako výrazně vystouplé žíly. Objevují se hlavně na vnitřní straně stehen a bérců. Jde o to, že z dolních končetin nám musí proudit krev žilami k srdci. Ovšem to je proti zemské přitažlivosti. Proto nás příroda v oběhovém systému ti dolních končetin vybavila množstvím chlopní, které brání zpětnému odtoku krve směrem dolů. A právě při křečových žilách dochází k narušení funkce těchto chlopní. Stěna žil v nohou se prodlužuje a rozšiřuje a tak dochází ke vzniku křečových žil. Název křečový pochází z toho, že kromě typického pocit těžkých, unavených nohou, může dojít i vzácně nočních křečí, ale také k pocitu pálení až bolesti v průběhu viditelně rozšířených žil. Bolet mohou i drobné tzv. pavoučkovité žilky.

Léto znamená právě rizikové období jak pro osoby s křečovými žilami, tak i pro ty, kteří jsou díky dědičnosti jejich vznikem nejvíce ohroženi. Zhoršuje se to v období vysokých teplot, kdy dochází k otokům nohou a větší bolestivosti.

Jak se tomu bránit?

Jednak je třeba dodržovat určitý, řekněme pohybový režim - co nejvíce chodit a pokud je to možné i plavat či jezdit na kole. Pokud stojíme dlouho v práci - je dobré zkusit se protáhnout na špičkách, pokud stojíme či kroutit a houpat nohami. Samozřejmě dobré je dodržovat zásady zdravé výživy - nepřejídat se a zařadit více ovoce a zeleniny do vašeho jídelníčku. Doma je pak dobré dát nohy na stůl, aby se zlepšil odtok krve či dopřát jim studenou sprchu.

Přírodní látky

Pomoci mohou i některé přírodní látky - takové, které zpevňují žilní stěnu a dodávají jí pružnost. Pevná a pružná žilní stěna lépe odolává tomu, aby docházelo k jejímu trvalému rozšíření. K těmto látkám patří vitamin C (kyselina askorbová). Ten je důležitý pro vznik bílkovin elastinu a kolagenu, které jsou důležité pro pružnost a pevnost cév. Doporučuje se dávka 100 mg cenně. Vitamin C je v řadě potravin - citróny, pomeranče, limetky, mandarinky, kiwi, jahody a v mnohých dalších.

Důležité jsou i některé vitamíny ze skupiny B. Vitamín B12 (kyanokobalamin) a vitamín B6 (pyridoxin) jsou důležité pro osoby, které mají v anamnéze zvýšenou tendenci ke srážení krve. Vitamín B3 (niacin) pomáhá pro zlepšení cirkulace krve a snížení hladiny “špatného” (LDL) cholesterolu v krvi. V potravinách můžeme všechny tři uvedené vitamíny ze skupiny B najít v hovězím, drůbežím či rybím mase.

Důležitý je i vitamín E, který napomáhá správnému proudění krve. Je nepostradatelný pro stabilitu buněčných membrán. Rovněž v krevním řečišti zabraňuje destičkám, aby se shlukovaly a lepily se na cévní stěnu. V potravinách ho můžeme najít ve vejcích, játrech nebo celozrnném pečivu.

Nepomáhají ale jen vitamíny. Velmi užitečnou látkou je rutin (někdy označovaný za vitamin P), který pozitivně zlepšuje křehkost krevních kapilár a také pružnost i propustnost cévní stěny. Můžeme ho najít zejména v pohance, ale také v broskvích, nektarinkách či některých dalších druzích ovoce.

Rovněž je možné se zmínit o výtažku z plodu kaštanu koňského (jírovec maďal, Aesculinum hippocastanum), který pozitivně působí na cévní stěny, které zpevňuje a zvyšuje jejich pružnost, dále působí protizánětlivě a tlumí otoky (zejména lymfatických žláz).

Možností, jak zabránit vzniku či zhoršení křečových žil je tedy poměrně mnoho - jen je třeba začít včas!

