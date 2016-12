Paradentóza - přírodní léčba 10.05.2016

Paradentóza - obávané postižení zubního aparátu je nám důvěrně známé v lepším případě z řady vtíravých reklam na zubní pasty a vody, v horším případě z vlastní zkušenosti. Vlastní příčina paradentózy vlastně spočívá v oslabení vazivových vláken, které zub kotví a spojují povrch zubu s kostí v oblasti kořene zubu a s dásní v oblasti krčku zubu. Latinský název pro tato vlákna je parodont a z něho je odvozen název paradentóza. Tato vlákna tím, že pevně váží zub k dásni, zabraňují vniknutí bakterií, zbytků jídla či dalších škodlivých částic k povrchu zubu, který je ukryt v dásni a není chráněn sklovinou, jako jeho vyčnívající část. Paradentóza je někdy zaměňována s parodontitídou, zánětem v oblasti dásně, zejména v té oblasti těsně přiléhající k zubu. Zánět pak má tendenci se šířit směrem ke kořeni zubu. Pokud při paradentóze dojde k porušení vazivových vláken, mohou se potom ke kořeni dostat bakterie či zbytky jídla. Lékaři to označují jako vznik tzv. patologického chobotu dásně, který vypadá jako podlouhlý rukáv, který vede často až do hloubky při okraji zubu. V takto vzniklém prostoru pak dojde k zadržování potravy, k dalšímu ukládání zubního kamene a zejména k množení bakterií. Pokud se včas tomu nezabrání, bakterie mohou způsobit bolestivý hnisavý zánět dásní. Jestliže se zhorší odtok hnisu z místa zánětu, pak vznikne hnisavý absces (ohraničené ložisko zánětu, větších rozměrů, které je plné hnisu). Může rovněž dojít k uvolnění zubu, který může v některých případech i vypadnout. Jaké jsou důvody, které vedou ke vzniku paradentózy? Jsou jednoduché a stejně tak jednoduše se jim dá předcházet. Důvodů je několik - špatná ústní hygiena, neřešená přítomnost zubního kamene nebo dráždění zubní dásně vystouplými (nebo zčásti odlomenými) zubními výplněmi neboli plombami. Samostatnou kapitolou jsou vady skusu, ale ty se musí řešit jinak. Prevence je jednoduchá - pravidelně se věnovat čištění zubů a ústní hygieně vůbec a navštěvovat zubního lékaře. Zuby si je třeba čistit dvakrát denně, pokaždé minimálně tři minuty. Také musíme věnovat pozornost hygieně mezizubních prostor - pomocí speciálních kartáčků nebo zubních nití, které mohou vyčistit prostor mezi zuby a neporanit dásně. Dále je dobré vynechat v jídle cukry a to zejména v případě lepkavých cukrovinek. Rovněž si pak musíme pečlivě vyčistit zuby. Co ale dělat, pokud už dojde ke vzniku paradentózy? V každém případě věnovat pečlivou pozornost pravidelné ústní hygieně. Z přírodních přípravků je vhodné užívat doplňky stravy s koenzymem Q10, který pomáhá zastavit krvácení dásní a přispívá ke zpevnění vazby zubů vazivovými vlákny k dásni. Vhodným doplňkem je vilcacora (Uncaria tomentosa, kočičí dráp), která působí antibakteriálně a regeneruje pojivovou tkáň. K potírání postiženého místa se dá použít jedlový olej získávaný z chvojí a mladých výhonků sibiřské jedle. Zde se vatový nebo obvazový tampón namočí v oleji a přiloží na nemocný zub nebo na zanícenou dáseň a je zapotřebí pečlivě dodržet návod, aby nedošlo k popáleninám sliznice. Vhodné je používání ústních vod, které obsahují výtažky z bylinek, je například čajovníkový olej nebo řepík nebo zubní pastu. Celková nabídka přípravků pro zdravé zuby.

