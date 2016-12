Vitamín C v přírodě

23.07.2016

Vitamín C je jedním z nejznámějších vitamínů a jeho obliba je velká. V současné době ale mezi zájemci o něj vzrůstá skupina těch, kteří kladou důraz na zdroj, ze kterého vitamín C pochází a odmítají ten ze syntetických zdrojů. Proto bych chtěl v tomto článku zmínit, v kterých přírodních zdrojích vyskytuje a zda ho takto zpracovaný můžeme najít i v doplňcích stravy.

K čemu je vitamín C prospěšný

Vitamín C (odborně kyselina askorbová) se řadí mezi silné antioxidanty (chrání náš organismus před negativním vlivem škodlivých volných radikálů z okolního prostředí) a přispívá k normální funkci imunitního systému. Rovněž přispívá k normální tvorbě kolagenu, který je základní pojivovou tkání v našem těle (podporuje tak například lepší hojení poraněných tkání). Také je možné uvést, že vitamin C zvyšuje vstřebávání železa a přispívá k lepší psychické kondici a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Těch působení by bylo mnohem více, ale to už by přesáhlo téma tohoto článku. Průměrná doporučená denní dávka u dospělého člověka se pohybuje od 60 do 100 mg. U některých skupin je potřeba vitamínu C zvýšená (kuřáci, lidé vystaveni nadměrnému stresu či pacienti s infekčním onemocněním), pak je obvykle doporučená celková denní dávka až 250 mg.

Kde můžeme najít vitamín C v potravinách?

Nejvíce ho můžeme najít v rakytníku (šťávy, sirupy, oleje), čerstvých (100% šťáva ze šípku) nebo sušených plodech šípku, citrusových plodech, jablkách, brokolici, melounech, rajčatech, černém rybízu, medvědím česneku, červené paprice, nati řeřichy a mnoha dalších potravinách. Z cizokrajného ovoce s vyšším obsahem vitamínu C je možné uvést papaju, kiwi nebo mango.

Odborníci uvádějí, že absolutně nejvyšší koncentrace vitamínu C se nachází v ovoci s latinským názvem Malpighia punicifolia (roste na Západoindických ostrovech). Název vám asi tolik neřekne, ale pokud řeknu acerola, již budete asi doma. Malpighia punicifolia je též označována jako malpígie lysá (Malpighia glabra), zvaná také acerola lysá nebo barbadoská (tropická) třešeň.

Je to druh tropické nebo subtropické, stromovité nebo keřovité rostliny pěstované právě pro své plody bohaté na vitamín C. Právě ona představuje asi nejznámější přírodní zdroj vitamínu C. Oranžové až tmavě červené plody aceroly (mají nakyslou chuť spíše připomínající citróny) se po sklizni suší a zpracují na jemný prášek obsahující kromě přírodního vitamín C další užitečné přírodní látky (vitamín A, vitamíny skupiny B, vitamín E; minerály jako např. draslík, hořčík, zinek, vápník, železo, měď, fosfor; glukózu, fruktózu, sacharózu a další nepostradatelné bioflavonoidy). Připravený sušený extrakt se naváže na vhodný nosič, který musí zajistit její stabilitu v přípravku (acerola samotná je citlivá na vzdušný kyslík máte tendenci tvořit hrudky). Jako nosič se proto obvykle používá maltodextrin.

Plody šípku

Z dalších přírodních forem, které můžeme najít v různých přírodních přípravcích, je možné uvést výtažek z plodů šípku či rakytníku. V plodech šípku se vitamín C vyskytuje společně s flavonoidy, které ještě posilují jeho působení. Plody šípku (např. Revital Vitamin C) jsou ovšem nejen bohatým zdrojem vitamínu C, ale i rutinu, vitamínů skupiny B, vitamínu K, karotenu a dalších biologicky aktivních látek. Přírodní vitamín C má formu polyaskorbátu, jehož působení trvá déle než u synteticky vytvořených forem vitamínu C.

Plody rakytníku

Co se týče oranžových plodů rakytníku, tak ty obsahují navíc z přírodních látek vitamíny A, D, F, K a vitaminy skupiny B, flavonoidy, třísloviny a různé minerály.

Tvorba vitamínu C

Jako zajímavost lze na závěr uvést, že většina zvířat a rostlin si vytváří vitamín C sama a nepotřebuje žádné jeho přídavky. K výjimkám patří právě člověk a dále ještě některé druhy primátů, morčata, kapybara, indický netopýr, mezi ptactvem pak červení bulbulové a z ryb pstruh duhový a losos.

