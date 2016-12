Školkový kašel 25.05.2016

Kašel obecně Teorie říká, že kašel je účelný obranný mechanizmus, který udržuje průchodnost dýchacích cest, a na základě aktivního, usilovného výdechu z nich odstraňuje nejen vniknutá cizí tělíska, nýbrž i hlen. To je skvělá informace, tělo vždy použije specifický mechanizmus, protože má dáno, aby se bránilo nepříznivým okolnostem. Máme tu na mysli škodliviny, jež vdechujeme. A také se při infektu pomocí hlenu snažíme vyplavit zplodiny zánětu a bakterií. Pokračujme v teorii. Jde o složitý reflex vybavený podrážděním tzv. tussigenní zóny, k níž patří nejen dýchací cesty (především hrtan, průdušnice a velké bronchy - oblasti inervované pomocí nervus vagus), ale i poplicnice, bránice, osrdečník, jícen a zevní zvukovod. Nejprve dochází k překrvení a otoku sliznice, tehdy ještě nedochází k tvorbě hlenu. Reakce sliznic na kapénky Vše začíná s nástupem do školky, kde se dítě snadno setká s kapénkovou infekcí. Nejdříve reagují sliznice v nose a v nosohltanu, tam se poměrně rychle tvoří hlen, a ten vytéká všemi směry – ven, do dutin, do Eustachovy trubice středního ucha a zatéká také dolů, dozadu, do zadního nosohltanu. A tehdy začne obranný kašel, který se snaží, aby hlen nesestoupil hlouběji do průdušek. Otázka kašle je pak závislá na schopnosti dětí smrkat a odkašlávat. Pokud tato situace přetrvává, je snadné si představit, kam se problém může rozšířit. Smyslem tohoto článku však není rozebírat nemoci, do kterých může zánět nosohltanu a kašel dospět. Má za cíl popsat právě tuto počáteční situaci, kdy je pozorována „jenom rýma a jenom zánět nosohltanu“. Je velmi častá u batolat a předškolních dětí navštěvujících školku, kdy je v některých případech zánět nosohltanu přítomen trvale, vede ke zvětšení nosní mandle a tehdy vnímáte trvale přítomný reflexní kašel. V praxi vidím téměř standardní scénáře u kašlavých dětí, které nastoupí do školky a od října do května mají trvale rýmu, při které kašlou, a intenzita kašle je jako na houpačce. Chvíli kašel není, chvíli je velký. Kašel ve školce obtěžuje, učitelky děti kvůli kašli posílají domů, ale protože matky potřebují chodit do práce, hledají různé možnosti, jak situaci vyřešit. Děti vypadají jinak dobře, jsou aktivní a čilé, doma se nudí, a proto „zlobí“. Absolvují různá vyšetření, která jsou nejčastěji všechna v normě. Pediatr vyšetření uzavírá jako: zvýšená nemocnost dítěte po nástupu do kolektivu. A tato diagnóza je běžná. Není jiné řešení než dostatečná rekonvalescence, nebo odsunutí nástupu do kolektivu. Děti jsou nuceny přebývat u babiček. Rodiče se však mnohdy s tímto závěrem odmítají smířit. Obcházejí s dítětem další a další ambulance, lékaře, léčitele, neboť touží po rychlém řešení. Čím více navštěvují ambulance, tím se více setkávají s různými názory a radami, často i protichůdnými. Hromadí se množství navrhovaných léčebných postupů, prostředků, situace často končí vytržením mandle… Pomocné postupy Suchý kašel přechází v kašel vlhký, tyto fáze se během zimní sezóny střídají, tvoří se hleny, jež mají nečistoty ze sliznice odklidit. A tento proces máme podporovat. Jednou z možností jsou inhalace slané vody a šetrné odsávání rýmy. Setkal jsem se s velkou vynalézavostí a obratností, s jakou rodiče hleny odsávají, a také dnešní lékárny nabízejí různé druhy odsávaček a inhalátorů. Naši čtenáři již znají praktikování Urbanových koupelí předloktí… Dostatečná hydratace a péče o čisté ovzduší jsou ta nejdůležitější opatření. Z pomocných léčivých látek podáváme tzv. mukolytika, jež mají za cíl ředit hleny a podporovat vykašlávání. Na toto téma zde uvedu několik bylin. Křen Výtažky z kořene křenu působí proti bakteriích, virům, plísním a mají charakter dezinfekčního prostředku. Kromě jiných vlastností se nám pro kašel hodí, že napomáhá vykašlávání a vylučování hlenů z horních cest dýchacích. Ovšem tato schopnost není v seznamu schválených zdravotních tvrzení dle platných nařízení EU. Tato informace se opírá o lidovou tradici a účinek se vysvětluje tím, že křen obsahuje lysozym, enzym, který je schopen rozpouštět hleny v organizmu - jak v nosních dutinách, tak v plicích a průduškách - a díky schopnosti narušovat bakteriální stěnu má antibakteriální účinky. Označení pochází z řeckého slova lysis (rozpouštění). Z významných látek obsahuje křen zejména vitamin C, provitamin A, železo, hořčík, draslík, vápník, fosfor, hořčičné silice, glykosidy a singirin. Divizna malokvětá Divizna uvolňuje hleny, čistí průdušky při kašli a chrapotu, léčí zánět hrtanu a zmírňuje dráždění horních cest dýchacích. Tato schopnost také není v seznamu schválených zdravotních tvrzení dle platných nařízení EU. V listu rostliny je obsažen pentasacharid verbascosa a monoterpenoidní iridoidní glykosid aucubin. Ten má sekretolytické účinky a při včasném nasazeni může nahradit např. chemický acetylcystein. Z tohoto důvodu se divizna přidává do receptů na kašel. V květech jsou pak slizovité látky, karotenoidy, saponiny, flavonoidy, třísloviny, éterické oleje.

Sliz vytváří na sliznici horních cest dýchacích ochranný povlak a chrání ji tak před drážděním a vysycháním. Saponiny a flavonoidy zvyšují bronchiální sekreci, a tím napomáhají rozpouštění hlenů. Tolik o divizně praví lidová moudrost. Mimoto jsou v této rovině popisovány účinky protizánětlivé, účinky uvolňující křeče a divizna je také močopudná. Sadec prorostlý (Eupatorium perfoliatum) V seznamu schválených zdravotních tvrzení dle platných nařízení EU je pouze napsáno, že je sadec vhodný pro normální funkce dýchacího systému. V herbářích najdeme, že obsahuje glykosid eupatorin, terpenické silice, flavonoidy, seskviterpenové laktony (eupatopikrin, eupatolid, eucannabinolid) a množství dalších složitých sloučenin. U některých byl prokázán účinek antivirový a antirevmatický, u jiných i kancerostatický. Proto jej najdeme v receptech pro boj s chřipkou, horečkou, zánětem, kašlem… Fenykl obecný (Foeniculum vulgare) V seznamu schválených zdravotních tvrzení dle platných nařízení EU je uvedeno toto: normální trávení, kojení, sekrece hlenu, vylučování moči, detoxikace, normální funkce dýchacího systému. Fenykl je tradičně známá léčivka, o které se traduje, že má protikřečové účinky na střeva, proti nadýmání. Podporuje tvorbu mléka u matek. Fenykl má i močopudný vliv a ulehčuje odkašlávání. Najdeme jej v populárních „hašlerkách“. Ze semen fenyklu jsou dělány recepty užitečné pro vykašlávání. Jde v nich hlavně o anethol a cineol (eukalypt), účinkují při zánětlivých procesech sliznic horních cest dýchacích. Jsou proto úspěšně používána při kašli a kataru horních cest dýchacích u dětí. Ve výzkumech se studuje aktivita protizánětlivá, bolest zmírňující a antioxidační. Jablečník obecný (Marrubium vulgare) Normální trávení, antioxidant, krevní tlak, normální hladina cukru v krvi, mikrocirkulace, relaxace a duševní a fyzická pohoda, normální funkce dýchacího systému, normální funkce jater a žlučníku. To jsou tzv. schválená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU. V herbářích pak je uváděno, že jablečník vykazuje odkašlávání ulehčující a protikřečový účinek. Tradičně je droga používána při chronických zánětech horních cest dýchacích, dávivém kašli, a zvláště pak při zánětu průdušek s vyčerpávajícím suchým kašlem... Jablečník obsahuje hořčiny, z nichž nejdůležitější je marrubiin, asi 7 % tříslovin, dále silice, saponiny, pryskyřice, sliz, tanin, cholin, lipidy a další látky.



Závěr Pokud chceme pomoci a usnadnit tělu, aby se mohlo bránit, kromě klidu doma mimo dětský kolektiv, vitaminů a inhalací hledáme recepty přijatelné tělu, které nám nabízejí přírodní zdroje. A žádáme po nich, aby působily jako sekretolytika, totiž aby stimulovaly činnost průduškových žlázek, zvyšující produkci hlenu v dýchacích cestách a snižující viskozitu hlenu. Také aby usnadňovaly transport hlenu aktivováním řasinkového epitelu. A několik takových přírodních zdrojů jsem výše uvedl.

