Sezam indický 28.05.2016

Sezam indický (Sesamum indicum) je rostlina z čeledi sezamovitých. Je to jednoletá bylina dosahující výšky až 2 metrů. Je to zemědělská plodina - v tropických oblastech je pěstován pro svá jedlá semena. V Africe rostou divoce jeho příbuzné druhy. Květy rostliny jsou žluté, modré nebo fialové.

Jedlá semena mohou mít různou barvu, od krémově bílé po černou. Z přírodních látek, obsažených v těchto semíncích, je dobré zmínit beta karoten (provitamin A), hořčík, vápník a zinek. Co se týče dalšího složení, obsahují asi 50 % rostlinných olejů a 20 % bílkovin. Vzhledem k obsaženým látkám je vhodné je konzumovat při onemocnění kůže, sliznic, vlasů nebo nehtů. Dále jsou někdy doporučovány u chorob očí, psychických problémů nebo u kardiovaskulárních nemocí. Sezamová semínka jsou součástí mnoha jídel. Používají se jako posyp na sladkém i slaném pečivu. Přímo ze semen se připravuje sezamová pasta (tahini) nebo se z nich lisuje sezamový olej. Ze sezamové pasty se připravují tradiční orientální cukrovinky baklava a chalva. Jinak se semena konzumují syrová a je třeba je důkladně rozkousat nebo před jídlem rozemlít. Maximálně může dospělý celkem za den sníst asi čtyři čajové lžičky semínek. Sezamová semínka jsou rovněž vynikající jako chutná složka ve smoothie. Mleté sezamové semeno spolu se semenem lněným a mletými fíky se také používá k výrobě pasty, která se užívá v případě zácpy ke vzniku měkké stolice. Samotný sezamový olej má příznivý vliv na cévy (podpora snížení hladiny cholesterolu) a jeho konzumace se doporučuje u hemoroidů. Dá se použít jak v teplé, tak i ve studené kuchyni a je dokonce používán také při ajurvédských masážích. Používá se i v kosmetice na výrobu kvalitních mýdel a tělových mlék a oblíbený je i v parfumerii a dětské kosmetice. Je také velmi dobrým rozpouštědlem, používá se například pro rozpouštění kafru. Na závěr je třeba upozornit, že sezamové produkty nesmí užívat či konzumovat těhotné a kojící ženy. Stejný zákaz platí pro osoby alergické či citlivé na arašídy. Celková nabídka přípravků obsahující sezam indický.

