Rozmarýn lékařský 25.05.2016

Jde o stálezelený keř, který volně roste především v oblasti Středomoří, zejména v suchých areálech poblíž mořského pobřeží, ale i v subhimálajských oblastech. Latinské jméno Rosmarinus, z něhož je odvozen i český název, ostatně v překladu znamená „růže z moře“. Uměle se pak pěstuje v mnoha částech světa, od řady evropských zemí přes Střední Ameriku (hlavně Mexiko) a Venezuelu až po Filipíny. Rozmarýn lze pěstovat i v našich podmínkách, protože však nesnáší tuhé mrazy, je rostlinu třeba na zimu chránit obalením nebo ji přemístit např. do skleníku. Dorůstá výšky až dva metry, větve jsou hustě pokryté úzkými přisedlými listy, které jsou svrchu lesklé a tmavě zelené, zespodu pak mají šedavou barvu. Kvete drobnými kvítky modré či fialové barvy, plodem jsou hnědavé tvrdky. K léčbě se využívá list, a to jak k přípravě nálevu, tak i k výrobě extraktu nebo olejů. Vyznačuje se především vysokým obsahem flavonoidů s antioxidačními účinky, najdeme tu i třísloviny, organické kyseliny, triterpeny, hořčiny či látky s fytoncidními účinky (tj. schopné ničit bakterie). Z pohledu zdravotních účinků jsou nejdůležitějšími látkami karnosol, rosmanol, kyselina karnosolová, rozmarýnová a ursolová a cineol. Rozmarýn je tradiční rostlinou používanou již od starověku jako koření, ale i k léčivým a magickým účelům. Je spojována s láskou, svatbou, s narozením i smrtí. V Anglii a Německu je považována za symbol vzpomínky a v minulosti se také vkládala do kolébky novorozencům kvůli ochraně před zlými silami. V kuchyni se rovněž používá od starověku, a to jak samostatně (především při úpravách masa), tak jako součást směsí – asi nejznámější z nich je tzv. provensálské koření. Léčivé účinky V tradiční fytoterapii se rozmarýn používá jako celkové tonikum, dále na povzbuzení trávení (zlepšuje tvorbu trávicích enzymů a žluči), odstranění nadýmání, ke zvýšení psychické a fyzické kondice, pro podporu plodnosti (zlepšuje prokrvení malé pánve), při léčbě artritidy a ke zmírnění bolestí kloubů. Řadu z těchto účinků potvrdily i vědecké výzkumy. Svou pozornost zaměřili vědci na rozmarýn především kvůli jeho epigenetickému působení. Některé sloučeniny, které obsahuje (karnosol, kyselina karnosolová), totiž dokážou ovlivnit, jaké z našich genetických dispozic v oblasti zdraví se skutečně projeví a jaké nikoliv. Velice slibně vypadají výzkumy týkající se protirakovinného účinku rozmarýnového extraktu, zejména pak jeho složek karnosolu a kyseliny karnosolové. Důležité je i protizánětlivé působení karnosolu a kyseliny karnosolové, které rovněž probíhá na epigenetickém principu. Vědecké studie potvrdily účinnost rozmarýnového extraktu v prevenci a léčbě rakoviny střeva a slinivky břišní, prsu, plic a jater, kůže, prostaty a také leukemie. Rozmarýn patří mezi velice silné antioxidanty, které chrání tělesné tkáně a buňky před škodlivými účinky volných radikálů. Kyselina karnosolová chrání nervové buňky části mozku zvané hippocampus před poškozením, které vede k buněčné smrti, a také aktivuje antioxidační enzym fáze 2, což je důležité při prevenci a zpomalení průběhu Alzheimerovy i Parkinsonovy choroby. Klíčovou látku při vzniku revmatoidní artritidy představují prostaglandiny, zejména prostaglandin E2 (PGE2), které v kloubech spouštějí zánětlivé procesy. Důležitým aspektem v prevenci a léčbě revmatoidní artritidy je i antioxidační působení složek rozmarýnového extraktu, zejména pak jeho schopnost ničit volné radikály kyslíku a superoxidové radikály. Ty totiž za určitých okolností (např. právě u osob s náchylností k revmatoidní artritidě) intenzivně poškozují molekuly kolagenu a další struktury kloubů a způsobují denaturaci imunitních buněk. Rozmarýn je velice účinnou substancí také při léčbě alergií, zejména pak alergické rýmy. Rozmarýn, konkrétně v něm obsažená kyselina rozmarýnová, zmírňuje alergické projevy tím, že působí přímo na aktivované imunitní buňky, zejména na T-lymfocyty, a způsobuje jejich apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt. Rozmarýn se vyznačuje také výrazným působením proti plísním a kvasinkám. Významný úspěch byl zaznamenán například u léčby osob s infekcí Candida albicans. Ta se často vyskytuje v ústní dutině pacientů, kteří trpí nádorovým onemocněním nebo užívají širokospektrální antibiotika či kortikoidy, a je velmi odolná vůči klasickým lékům. Ochrana jater proti působení toxických látek patří mezi nejznámější účinky rozmarýnu v tradiční přírodní medicíně. Tyto schopnosti ovšem potvrdily i moderní vědecké výzkumy. Prokázána byla podpora detoxikace a ochrana proti zánětlivým procesům a nekrózám, které vznikly působením toxických chemikálií. V tradiční přírodní medicíně je rozmarýn často využíván jako prostředek pro zvýšení chorobně nízkého krevního tlaku. Z tohoto pohledu je zajímavé, že zároveň dokáže snižovat i příliš vysoký krevní tlak, který je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. V marockém přírodním léčitelství je k tomuto účelu dokonce s úspěchem využíván i u diabetiků. Rozmarýn patří mezi tradiční byliny, které prokazatelně působí na zlepšení mozkových funkcí a při prevenci demence. Bonusem je pak i příznivý vliv na náladu, zejména pak zklidnění, zmírnění úzkosti a stresu, který funguje dokonce i u pacientů postižených demencí. Rozmarýnový extrakt, konkrétně v něm obsažený karnosol, také dokáže prokazatelně chránit buňky sítnice před makulární degenerací. Užívání a kontraindikace Vysoké dávky rozmarýnu mohou způsobit potrat, a proto užívání rozmarýnového extraktu ani nálevu není vhodné v těhotenství. Konzumace v množství, které je obvyklé například při dochucování pokrmů, ovšem nebezpečné není. Nedoporučuje se ani užívání při kojení a v případě dětí (zde chybí dostatek studií prokazujících jeho bezpečnost, škodlivé působení prokázáno nebylo). Rozmarýn může rovněž interagovat s některými chemickými léčivy. Není jej proto vhodné kombinovat s léky ovlivňujícími krevní srážlivost (Aspirin, Warfarin), s léky na snížení vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory), s diuretiky a antidiabetiky.

