Projevy toxické zátěže v okruhu plic 17.07.2016 Jak už jsme zmínili v předchozím článku „Plicní okruh podle TČM“, dýchací ústrojí je jednou ze základních cest pro příjem energie čchi. Sem se energie dostává, odtud je distribuována dál, a to jak ta pozitivní, tak bohužel také ta patologická... Plicní okruh Mohutný plicní okruh ovlivňuje mnoho dalších orgánů: tlusté střevo, kůži, žíly, průdušky, průdušinky, patrové mandle, hrtan, hltan, nosohltan, nosní dutinu, páteř v bederní krajině, nosní sliznice, potní žlázy a další. Dýchací cesty představují nejsnazší cestu pro miliony mirkoorganismů – virů, bakterií, plísní – které se šíří volně vzduchem. Jejich vstupu do organismu brání sliznice dýchacích cest pokrytá hlenem. Člověk však velmi často trpí jejími poruchami a oslabením, způsobeným zejména kouřením, užíváním antibiotik atd. Jak škodí zahlenění? Sliznice musí být pokryta hlenem – ovšem všeho moc škodí. Zahlenění, způsobené zejména nadměrnou konzumací mléka, cukru nebo pšenice, vytváří na sliznicích zvláštní zapouzdřené útvary, jejichž obsahem velmi často bývají infekce (streptokoky, stafylokoky, chřipkové viry, plísně,...). Tato ložiska jsou nebezpečná nejen sama o sobě a neovlivňují jen konkrétní úsek dýchacího traktu, ale i další úseky (například ložisko v mandlích velice rádo a silně působí na stav průdušek). Proč vznikají toxická ložiska? Kvůli stresu – během psychického napětí dýcháme povrchově, někdy dokonce zadržujeme dech. Tím se snižuje schopnost spontánní detoxikace tohoto okruhu a po čase se začnou vytvářet ložiska.

– během psychického napětí dýcháme povrchově, někdy dokonce zadržujeme dech. Tím se snižuje schopnost spontánní detoxikace tohoto okruhu a po čase se začnou vytvářet ložiska. Kvůli zahlenění – přílišné množství hlenu nejsou sliznice schopny zpracovat a vznikají infekční ložiska (v plicních sklípcích, průduškách, mandlích, dutinách, pod sliznicemi,..).

– přílišné množství hlenu nejsou sliznice schopny zpracovat a vznikají infekční ložiska (v plicních sklípcích, průduškách, mandlích, dutinách, pod sliznicemi,..). Kvůli životnímu prostředí a nezdravému životnímu stylu – ve sliznici se hromadí chemické látky, těžké kovy, radioaktivní prvky, zbytky léků, očkování, infekce. Které symptomy upozorní na toxickou zátěž plicního okruhu? Ucpaný nos, rýma, kýchání, krvácení z nosu.

Kašel, bolest a zarudnutí v krku, dušnost.

Bolesti v ramenou, bolesti zubů bez kazu, blokády krční páteře.

Potíže s vyprazdňováním.

Ekzém, citlivá pokožka, nadměrné pocení.

Sny o létání, smutku, bílé barvě, časté zívání, deprese. O tom, jak okruh plic detoxikovat a na co se při detoxikaci zaměřit, si povíme v dalším díle našeho seriálu. Celková nabídka přípravků pro zdravé dýchací cesty.

Související články:

Okruh plic podle TČM

Okruh jater podle TČM

Okruh srdce podle TČM

Detoxikace plicního okruhu

Domácí detoxikace plic

Projevy toxické zátěže okruhu ledvin



17.07.2016 zdroj: www.ceff.info další články v rubrice: Homeopatie Sdílet na facebooku Poslat e-mailem