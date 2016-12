Přírodní nebo syntetické produkty? 27.04.2016

Doba je uspěchaná, nutí nás k rychlé konzumaci potravin, pokud možno v instantní podobě. Synteticky vyrobené látky jsou zařazovány do receptur produktů. Běžný uživatel nemá šanci rozpoznat, co je přírodní a co je syntetické. Mnohdy je ukazatelem pro rozhodování to, co je popsáno na obalu, a vědomí, že nám to zajišťuje bezpečnost, že je to podle předpisů, má to ochrannou známku, vyznačenou dobu expirace, odpovídá to hygienickým zásadám, v pěkném obalu, naleštěno, je to kontrolováno a máme tam ubezpečení zdravotní nezávadnosti. A co víc, produkt obsahuje nahuštěné ingredience, koncentráty živin, jež tělo potřebuje, aby mohlo dobře fungovat. Vitaminy, stopové prvky, minerály, enzymy... a na co si vůbec vzpomenete a ještě je to za přijatelnou cenu. A pokud je to ještě ve slevě - no super. Jenže: Existují rozporuplné studie na dlouhodobou užitečnost syntetických doplňků. Ty krátkodobě pomohou, avšak z dlouhodobějšího hlediska škodí. Co je schopno naše tělo přijmout a správně zužitkovat Naše tělo je stvořeno k tomu, aby přijímalo přírodní součásti jídla, ne syntetické. Přírodní potraviny nejenže organizmu dlouhodobě prospívají a sytí jej, ale navíc jej i čistí od toxické zátěže. Látky v nich obsažené jsou mnohokrát využitelnější než látky koncentrované do komerčních produktů. Vzniklé sloučeniny koncentrátů a extraktů jsou k sobě totiž uměle "přilepeny", zhuštěny, stabilizovány, přibarveny, konzervovány, aby dlouho vydržely. Na papíře to vypadá, že poskytují hodně užitečných látek, ale vše je umělé a nepřirozené. Tak tudy jít nechtějme. Poklady původních surovin Nikdo moudrý nepopře užitečnost jablka, chlorelly, mrkve, červené řepy, černé ředkve. Jisté studie ukazují důležitost konzumace borůvek, jsou považovány za superzdroj antioxidantů. Hrst červených plodů rakytníku řešetlákového pomixovaných s mrkví dodá vitaminy na celý den. Hrozny vína stimulují produkci oxidu dusnatého v těle, a tím jsou dobré pro kardiovaskulární funkce. Jadýrka hroznů obsahují látku zvanou resveratrol. Je to silný antioxidant, který také snižuje riziko vysokého krevního tlaku. Malina, ostružina, brusinky z naší zahrádky, nebo z okraje lesa kontrolují a tlumí zánětlivé procesy a nepřímo ovlivňují bolest. A když se k nám dostane granátové jablko - to je paráda - podporuje zdraví srdce a oběhového systému, redukuje oxidační procesy v těle a špatný cholesterol, pro ženy je granátové jablko dobré pro hormonální funkce. Dříve jsme neznali účinky aloe vera, ale dnes je dostupné a víme o něm, že podporuje imunitní systém těla, zabezpečuje správné fungování zažívacího traktu. A podobně slouží NONI. V minulém století vzácnost, exotické ovoce, dnes je dostupné. Pomáhá tvorbě oxidu dusnatého v těle, dodává energii, zpomaluje proces stárnutí, harmonizuje výkyvy nálady... A další přeborník, GOJI – kustovnice čínská – pomáhá zdraví srdce, zlepšuje absorpci minerálů, lze o ní napsat celou knihu, čím vším je zdraví člověka prospěšná. Zužitkovat, co dává potravina

Vrátím se ještě k oblíbené chlorelle. Chlorella zvyšuje schopnost organizmu využívat prospěšné látky z každodenní stravy. A to je skutečně pozoruhodná vlastnost. Nelze se jen podívat na výrobek, přečíst si, co obsahuje a jakou má energetickou hodnotu. Podstata užitečnosti chlorelly přidané k ostatnímu jídlu tkví v tom, že střevu je její přítomností umožněno vyšší vstřebávání živin obsažených v právě konzumovaném jídle! Víme, že obsah živin z potravin zakoupených v hypermarketech, které jsou vypěstovány ve vyčerpaných zemědělských půdách, je hodně nízký, a proto přidaná chlorella pomůže i to málo živin efektivněji využít. V přírodě najdeme produkty, které pro nás mistrně připravil Bůh. Proč se je snaží člověk napodobovat...? Zajděte si raději do přírody na šípky, černý bez, heřmánek, diviznu, vždy tam něco najdete a přinesete domů, zpracujete, připravíte čaj, obohatíte pokrm a bude to pro vás hodně prospěšné.

27.04.2016 autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA další články v rubrice: Filosofie zdraví