Ořešák černý 23.04.2016

Ořešák černý (Juglans nigra) je obvykle osaměle rostoucí strom, který dorůstá až do působivých rozměrů - až 40 metrů do výšky a až 25 metrů do šířky. Jeho kůra je tmavá a rozbrázděná rýhami, jeho lístky jsou dlouze zašpičatělé a jemně pilovité. Plody jsou zelené, kulovité, 4 až 6 cm v průměru a voňavé.

Tento strom pochází původně ze Severní Ameriky, přesněji řečeno z jejích východních oblastí. Z Ameriky se postupně rozšířil do Evropy, střední Asie a dokonce až do Číny. U nás v Čechách se poprvé objevil začátkem 19. století. V současnosti na něj můžeme narazit v některých parcích. V léčitelství se využívaly a stále ještě využívají účinky nedozrálých slupek, jader, listů a oplodí ořešáku černého. Z příznivých působení na náš organismus, jaká jsou uváděna v tradičním léčitelství, lze zmínit, že pomáhá zvyšovat obranyschopnost organismu, zlepšuje činnost centrální nervové soustavy a posiluje organismus. Dále se můžeme dočíst, že podporuje chuť k jídlu, příznivě působí při srdečně-cévních onemocněních. Používá se při zvýšeném cholesterolu a při ateroskleróze. Důležitou roli odedávna hraje při infekci parazity. Extrakt z jeho slupek byl již v minulosti používán indiánskými kmeny, zejména právě při očistě střevního traktu od usídlených parazitů. Přítomnost parazitů může snižovat účinnost obranyschopnosti a všeobecně narušit rovnováhu našeho zdraví. Obvykle jejich přítomnost nevadí, žijí s námi, ale pokud se přemnoží, je zle. Pak pronikají přes střevní stěnu do krve a do celého těla, kde způsobují snižování účinnosti imunitního systému. Postupným rozmnožováním a pronikáním do dalších částí organismu sílí a více ohrožují veškeré životní pochody, funkce a rovnováhu. Pokud nejsou zastaveni, může se celkově zhoršit zdravotní stav a objeví se nemoci. Ještě je důležité zmínit, že v gemmoterapii se používá tinktura z pupenů ořešáku černého. Je mu přisuzována podpůrná funkce při onkologických onemocněních, zejména u neoperovatelných nádorů při chemoterapii a radioterapii. Celková nabídka přípravků obsahující ořešák černý. Doporučujeme produkt Parazin.

23.04.2016 autor: PharmDr.Tomáš Arndt