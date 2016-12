Moudrosti přísloví 18.05.2016

V lidových příslovích se odráží základní poučení lidí, kteří dělali něco špatně a jejichž počínání se projevilo nepříjemností, nebo nemocí, a oni pochopili příčinu a vytvořili si přísloví a úsloví, aby budoucí generaci předali svou zkušenost. Uvedu některá, jež se týkají trávicího traktu. Francouzské přísloví „Žaludek je vaše druhé Já″ naznačuje, že výživa a trávení jsou důležitou součástí správné funkce každého organizmu, a to znamená, že na výživě stojí bezpochyby i vaše zdraví. Proto je dobré věnovat výživě a trávení dostatek času a velkou pozornost. Vždyť: „Kdo si dnes neudělá čas na zdraví, bude si muset zítra udělat čas na nemoc.“ Skutečné zdraví začíná ve střevu! Toto poznání je tak staré, jako je medicína sama. Lékaři již před více než 2000 lety považovali střevo za centrum pro dobrý zdravotní stav. Mnoho lidí si myslí, že trávicí trakt začíná od žaludku, ale není tomu tak. Trávicí soustava se skládá z úst, hltanu, jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku.

„Žaludek nemá zuby“ Trávicí proces začíná v ústech. Žvýkání má dvojí funkci. Potrava je při něm promíchávána se slinami, které jsou při žvýkacím pohybu vstřikovány slinnými žlázami do dutiny úst. Sliny potravu v ústech změkčí, a tím i usnadní její spolknutí. Obsahují enzym ptyalin, který začíná rozkládat škroby. Jestliže polykáme např. chléb, brambory, rýži ve spěchu, nemá tento enzym dostatek času přeměnit škrob na jednodušší látku a dostává se do žaludku nezměněn. Žaludek pak už neobsahuje enzymy potřebné k trávení škrobů, proto dochází ke kvašení a nadýmání.



Žvýkáním se reflexně připravuje slinivka břišní k produkci trávicích fermentů. Dokonalým žvýkáním tedy ulehčujeme trávicím pochodům. Často se hovoří o výhodnosti jíst zeleninu - to je v pořádku, ale dodejme ještě, jak je důležité žvýkání právě v souvislosti s celulózou, která je v zelenině obsažena. V těle totiž nemáme žádný enzym, který by ji rozkládal. Jestliže není dokonale rozžvýkána, pak místo toho, aby pomáhala při vyměšování, způsobí plynatost, hnilobně se rozkládá a nadýmá. Faktory pro dobré trávení Nestačí se posadit k jídlu a začít jíst. Přítomnost jídla v ústech stimuluje speciální žlázy k produkci slin, jak bylo zmíněno, ale je důležitá také vůně jídla, barva, celkový vzhled, prostřený stůl, soulad, modlitba. To jsou všechno faktory, které tvoří podklad pro dobré trávení, a tedy zdraví. Když budete jíst perfektně připravené jídlo v drahé restauraci, a přitom nebudete cítit duševní klid, přinesete si k jídlu starosti ze zaměstnání, z úředního jednání, z hádky s partnerem atp., bude váš žaludek sevřený a mozek neuvolní svěrače, trávicí šťávy zůstanou v nečinnosti a trávení bude narušeno. Úsloví na tuto situaci upozorňují slovy „nemohu to spolknout“, „leží mi to v žaludku“, „mám v žaludku balvan“, „nemohu to strávit“, „nemám na to žaludek“. Jestliže si k jídlu budete dlouhodobě nosit situace, které neumíte nebo nemůžete řešit, a budou vás trápit, odnese to žaludek. A pokud si k tomu zapálíte dehtovou cigaretu a svou starost ponoříte do alkoholu, žaludeční vřed se brzy otevře.

Jídlo není berlička Někdo své starosti právě s upokojením zajídá, tvrdí, že si alespoň na chvíli dělá radost, ale toto počínání je krátkozraké, jak nám prozrazuje další přísloví: „Kdo mnoho jí, hodně stůně“, anebo „Kdo příliš jí, kope si hrob“. A také „Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.“ Téma je stále o vyrovnanosti a rovnováze. Albánské přísloví říká: „Prázdný žaludek nemůže dobře skákat, plný už vůbec ne.“

I Bible nám poskytuje varování před obžerstvím a přejídáním se: Pokud jíš, a nemáš hlad, jíst už tedy nepotřebuješ, je takové počínání stavěno do roviny hříchu, stejně jako se hovoří o krádeži, vraždě, smilstvu. Mzdou hříchu je nemoc a následně smrt.

„Nemocí platíme za své špatnosti“ Boj proti vlastní nenasytnosti je hlavním problémem výživy zdravého, aktivně žijícího člověka. - Amosov Nikolaj Michajlovič. Podstatné složky Všechno má být v rovnováze, a tak i vyvážená strava má obsahovat všeho přiměřeně: i maso, i zeleninu, koření, soli, i cukry... Kdo se soustředí jen na některou složku, lze očekávat, že mu to přinese problém. V praxi používám jednu pomůcku. Pokud v anamnéze od pacienta pozoruji, že dotyčný soustředí pozornost k jedné složce potravy, a to jak v kladném (to jídlo miluji), tak i záporném významu (to jídlo nesnáším), ukazuje se v závěru, že dotyčné jídlo hraje podstatnou roli v jeho nemoci. „Kdo příliš solí, lítost si zvolí“ - tady lze očekávat, že sůl bude podporovat vysoký tlak krve. Mléko bude alergizovat, cukr navodí diabetes…

„Nekupujte si své děti cukrem!“ Tímto příslovím nemusí být zrovna myšleno, že když dítě dostane sladkost, dostane hned diabetes, ale jedno je jasné, že si cukrem pokazí chuť, začne dávat přednost sladkým jídlům na úkor zeleniny, masa a příloh, a to je již první krok k oné nevyváženosti skladby jídla, a tedy krok k budoucímu narušení zdraví, oslabení imunity, vzniku střevní dysbiózy atd.



Viník moderních chorob Kromě přísloví uveďme i citáty několika renomovaných nutričních odborníků:

„Odhaduje se, že špatné trávení a vylučování je viníkem mnoha moderních chorob a většině z nich lze prevencí zabránit". „Většina lidí středního věku má ve střevech 1,5 kg až 7 kg nestrávených zbytků. Tyto nestrávené zbytky jsou vysoce toxické a mohou nepříznivě ovlivňovat naši imunitu, potencionálně způsobovat nadýmání, plynatost a zácpu, významně snižovat asimilaci živin a zpomalovat metabolismus". „Chronická onemocnění se vytvářejí po dlouhou dobu. Asi 80 % pacientů, kteří navštíví lékaře, má chronické onemocnění. Americká asociace pro boj s rakovinou tvrdí, že trvá 20 let, než se rakovina rozvine. Co si dnes lidé pěstují ve svých střevech? Nikdy nepodceňujte význam čistého střeva". Jste to, co jíte Je to staré přísloví a jako většina má i toto pravdivý základ. Naše trávicí ústrojí je podstatným úsekem našeho těla a schopnost strávit živiny z potravy je klíčovým prvkem k přežití. Zdravé trávicí ústrojí je životně důležité pro naši kondici a mnoho nemocí (od chronických, jako je rakovina, až po moderní, třeba alergie) je těsně spjato s problémy trávicího ústrojí. Mnoho odborníků je přesvědčeno o tom, že se nestrávené zbytky ve střevech hromadí po řadu let, brání tak průchodnosti střev a omezují vstřebávání živin z potravy. Zácpa je problém moderní, západní civilizace. A nyní je to také syndrom dráždivého tračníku, divertikulitida, závislost na projímadlech, hemoroidy, nadýmání atd. Je to náhoda?

Čínské přísloví závěrem: Kdo léky polyká, ale správné životosprávy nedbá, toho lékař léčí marně. Zdraví je třeba si pravidelně udržovat a aktivně se o to přičinit. K radikálnímu rozhodnutí změny stravování a životního stylu je třeba přistoupit včas, tedy nečekat, až se projeví nemoc.

