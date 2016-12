Mořské řasy a jejich představení a využití v kuchyni 28.07.2016 Mořské řasy se dají bez nadsázky považovat za přírodní multivitaminový prostředek. Jejich obsah vitaminů a hlavně minerálů je mimořádný. Prospěšné po mnoha stránkách Řasy obsahují 10 - 20x více minerálních látek než zelenina, jsou bohaté především na vápník, železo a jód. Některé druhy řas (Wakame, Nori) také mají až 15x více vápníku než mléko. Důležité je, že živiny obsažené v mořských řasách jsou organismem velmi dobře stravitelné. Řasy mají schopnost odvádět z těla těžké kovy. Působí zásadotvorně a neutralizují tak efekt západní nezdravé stravy. Mořské řasy se výrazně podílejí na snižování cholesterolu. Biořasy Provádět kontrolu kvality mořské vody na širokém území je velmi obtížné, většina prodávaných mořských řas proto není certifikována jako biopotravina. Na tuzemském trhu ale přesto můžete několik druhů mořských řas v biokvalitě najít.

I tak ale můžeme mít poměrně velkou jistotu, že pocházejí z čistých vod – kde je stupeň znečištění vody příliš vysoký, tam řasy jednoduše nerostou. Mají navíc tu výhodu, že na rozdíl od ryb nevstřebávají z vody škodlivé látky. Co s nimi v kuchyni Mořských řas stačí přidat do pokrmu velmi malé množství a významně tak zvýšíte jeho výživovou hodnotu. Pokud máte obavu z příliš silné mořské vůně a chuti, vyzkoušejte pro začátek Wakame, Arame, Nori nebo Kombu. Mají velmi slabé mořské aroma a jemnou chuť. Mořské řasy jsou výborné např. do salátů. Můžete je použít i do polévek, rizot, kuskusu, zeleninových směsí a samozřejmě i na přípravu sushi. Mořské řasy také zlepšují stravitelnost luštěnin. Ne každý tento efekt na sobě pozoruje, je na vás, abyste vyzkoušeli, jestli jsou pro vás řasy v tomto směru užitečné. A i kdyby nebyly, alespoň jste svůj luštěninový pokrm významně obohatili o důležité živiny. Kombu Nejkvalitnější Kombu roste ve velkých hloubkách oceánských proudů. Tvoří tuhé zelené listy široké 2-3 cm, které dorůstají několikametrové délky. Pomáhá organismu zbavit se cholesterolu, vyrovnávat krevní tlak, příznivě ovlivňuje metabolismus. Patří k řasám nejvyšším obsahem jodu. Navíc ochraňuje organismus před vstřebáváním těžkých kovů. Je k dispozici i v biokvalitě. Před použitím řasu opláchněte, nalámejte na menší kousky a namočte na 20 minut do studené vody. Kombu se pak vaří poměrně dlouho – asi 60 minut. Organismus řasu dobře využije, teprve je-li zcela měkká. Kombu se hodí při přípravě větších luštěnin, které se déle vaří (velké fazole, cizrna) - jednoduše kousek řasy přihoďte do hrnce, ve kterém luštěninu vaříte. Nebo uvařenou a nakrájenou řasu dávejte do salátů, rizot a podobně. Wakame Dlouhá řasa s temně zelenými listy. V japonské lidové léčbě je známým prostředkem pro čištění krve a posílení krevního oběhu. Má pozitivní vliv na úpravu krevního tlaku. Prospívá kvalitě vlasů a pokožky. Je to jeden z druhů mořských řas, které můžete najít v biokvalitě. Wakame můžete konzumovat i syrovou. Vezměte menší kousek řasy, opláchněte a nechte 15 minut namočený ve studené vodě. Řasu poté nasekejte a zamíchejte do salátu. Wakame se také výborně hodí pro přípravu různých teplých pokrmů. Řasu opláchněte a přidejte na posledných 15 minut k polévce nebo dušené zelenině. Nebo řasu uvařte zvlášť a přimíchejte do jakéhokoli pokrmu. Vývar nevylévejte, ale použijte pro přípravu polévek a podobně – obsahuje mnoho cenných látek. Arame Řasy Arame jsou o něco aromatičtější než Wakame. Poté, co se sklidí, vaří se 7 hodin, než změknou, a nakonec se suší na slunci. Původně má Arame široké listy, které se však pro jednodušší použití upravují do tenkých pramínků. I Arame se cenní mimo jiné pro jejich schopnost snižovat vysoký krevní tlak. Řasy dobře opláchněte a na 5 minut namočte do studené vody. Vodu slijte a řasu přidejte na posledních 10 – 15 minut při přípravě polévky, vaření luštěnin či dušení zeleniny. Nebo ji můžete uvařit zvlášť a přimíchat do salátu nebo jakéhokoli teplého pokrmu. V tom případě vývar opět nevylévejte, ale použijte dále. Arame také můžete, podobně jako jiné řasy, rozmixovat a přidat např. do pomazánek. Nori Sušená řasa, která se nejčastěji prodává ve formě tenkých plátků. Je jednou z nejrozšířenějších mořských řas, má vynikající chuť. Kromě minerálů obsahuje také velké množství bílkovin, nejvíc ze všech mořských řas. Tradičně se používá k přípravě sushi. Velmi praktické je Nori ve formě vloček, které mají snadné a mnohostranné použití. Plátky Nori se nejčastěji upravují tak, že se opraží nad plamenem nebo na rozpálené plotně, až zesvětlí (asi po 5 sekundách). Hodí se nejen na přípravu sushi, ale můžete je také plnit a zapékat jako závitky. A někdo je má rád jen tak samotné, jako slanou pochutinu. Nori vločky jsou výborné do salátů – v tom případě je přeem 20 minut namáčejte nebo krátce opražte na pánvi. Opražené se výborně hodí k posypání polévek, rizot, zeleninových jídel. Výborným ochucovadlem je nadrcené Nori (suché nebo opražené) smíchané se solí a opraženým tlučeným sezamovým semínkem. Mořské řasy naleznete v naší nabídce.

