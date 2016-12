Metličkovité křečové žíly neboli mikrovarixy

24.05.2016



Drobné nafialovělé žilky připomínající drobné provazce nebo pavučiny, které se objevují na stehnech či lýtkách (ale také na obličeji) představují vadu na kráse pro každou ženu, která jimi trpí. Ovšem může jít o předzvěst vážnějších nemocí – křečových žil nebo žilní nedostatečnosti. Mohou být ještě doprovázeny napětím či bolestí v končetinách nebo také pocitem těžkých nohou.

Jedná se o metličky (odborně mikrovarixy). Proč ale vznikají? Nepříjemné je, že se jedná z velké míry o dědičnou záležitost. Ale genetika nehraje ve vzniku mikrovarixů jedinou roli. Existuje velké množství negativních faktorů, které mohou jednak uspíšit vznik metliček nebo průběh tohoto onemocnění ještě zhoršit. Může to být zapříčiněno i špatným životním stylem – pokud příliš často sedíme v zaměstnání či máme nedostatek pohybu, kouříme nebo jsme obézní.

K dalším rizikovým faktorům patří hormonální nerovnováha (často se proto metličky objeví během těhotenství) nebo i užívání hormonální antikoncepce (ženy s genetickými dispozicemi by neměly brát kombinovanou hormonální antikoncepci s estrogeny). Vznik metliček může způsobit i dlouhodobé či časté opalování. Škodlivé UV záření poškozuje kolagen, který vytváří stěnu drobných cévek. Tato stěna se pak ztenčí a umožní tím vznik mikrovarixů.

Vzniklé nehezké metličky se dají odstranit zákrokem lékaře. Pacientka je pečlivě vyšetřena z hlediska stavu cévního systému. Potom může dojít k odstranění nevzhledných drobných žilek. Nejčastěji se tak děje pomocí tzv. sklerotizace a laserem.

Při sklerotizaci se do metliček vstříkne roztok. Ten podráždí a slepí vnitřní stranu cévy. Potom ženy jeden až dva týdny nosí punčochy a následujících šest týdnů by neměly ošetřená místa být vystavena slunečním paprskům (to platí i po laserovém ošetření).

Při působení barvivového laseru dochází k tomu, že energie tohoto laseru se pohlcuje v červeném krevním barvivu hemoglobinu. To vede k tepelnému poškození. Následkem toho dochází k tzv. "zatavení" a postupnému vstřebání cévky. Zákrok je rychlý a bezbolestný, jednotlivé pulsy jsou pocitově vnímány jako štípnutí. Může se stát, že po zákroku dojde v místě ošetření ke vzniku drobné modřinky, jenž během několika týdnů spolu s cévkou mizí, nicméně často jsou ale nutná opakovaná ošetření.

Součástí prevence je dodržování správného životního stylu (vyhnout se častému sezení, dostatek pohybu, nekouřit a hlídat si váhu), ženy s výskytem metliček v rodině by se měly vyhnout hormonální antikoncepci (či alespoň to probrat s lékařem) a užívat doplňky stravy obsahující látky, které zpevňují cévní stěnu, jako je například rutin, extrakt z kaštanu koňského nebo borůvky černé.

