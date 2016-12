Mateřídouška obecná (Thymus vulgaris) 07.05.2016

Mateřídouška neboli správně tymián obecný, latinsky Thymus vulgaris, je léčivá rostlina z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Někdy je také lidové označována jako mateřídouška dymián. Patří do rodu mateřídouška (Thymus) a na rozdíl od domácích druhů mateřídoušek pochází ze Středozemí a vyznačuje se dřevnatějící lodyhou. Je to polokeř vysoký až 30 centimetrů. Má drobné čárkovité listy. Plody mají poněkud poetické označení vejcovité tvrdky. Můžeme ji najít na prosluněných sušších půdách. Nyní se pěstuje i ve střední a východní Evropě, ale musí být chráněn před zimou. Z obsažených látek můžeme jmenovat silice jako thymol či karvakrol, flavony, kyselinu ursolovou, karvanol, flavonoidy, hořčiny a třísloviny, obsahující látky s antiseptickým působením. Vnitřně se používá zejména při onemocnění horních cest dýchacích, jako suchý kašel nebo zánět průdušek. Působí jako antiseptikum trávicího ústrojí a pomáhá i při nadýmání. Je užitečná při bolestech hlavy, nevolnosti či nespavosti. Užívá se zejména ve formě nálevu, který se pije teplý s medem. Mateřídouška se ale používá i zevně. Z nálevu se připravují obklady, které se přikládají při zánětlivých onemocněních pokožky, při revmatismu a jako analgetický prostředek při onemocnění svalů a kloubů. Koncentrovanější nálev pomáhá při zánětech ústní dutiny také jako kloktadlo s dezinfekčním a dezodoračním účinkem. Mateřídouška se objevuje v kosmetice jako přísada do bylinných krémů a pleťových vod pro citlivou mastnou pleť s komedony, rozšířenými póry a se sklonem k drobným zánětům a do přípravků určených pro mastné vlasy. Může se také použít jako aromatická přísada do koupele. V tom případě se připraví odvar, který se naleje do vanové lázně. Celková nabídka přípravků obsahující mateřídoušku obecnou.

07.05.2016 autor: PharmDr.Tomáš Arndt další články v rubrice: Bylinky