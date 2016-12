Léto, to je i salátová výzva 01.08.2016 Kvalitní zeleniny, která uzrála v teplých paprscích pozdně jarního a nastupujícího léta, je již všude hojnost, pyšní se množstvím životodárných enzymů, přemírou vitamínů, minerálů, ale také čistícího chlorofylu, který má podobné složení, jako lidská krev. Chlorofyl se liší pouze atomem hořčíku, zatímco v krvi je přítomno železo. Zelená krev (tedy chlorofyl) rostlin vykazuje dokonalé složení, neboť rostlinám ke štěstí a k výživě postačí málo, tudíž profitují ze zcela přirozených, jednoduchých podmínek, což se mnohdy o lidech říci nedá. Léto je zdravím doslova nabito, kdy své dary dávkuje více než moudře.

Nejdříve dozrávají jahody, maliny, borůvky, kyselý rybíz, mezitím už si pochutnáváme na jemných kedlubnách, ředkvičkách a první mladé petrželce. Na zahrádkách se zelená hlávkový salát, špenát či mangold, následují třešně, pak švestky, hroznové víno a na podzim sklízíme první dýně. To vše, až na malé výjimky, lze zachovat na zimu, pamatujme však, že naše tělo si nejvíce vezme právě z toho čerstvého. Saláty jsou výborným nápadem, jak s čerstvou zeleninou, taktéž i ovocem, smysluplně naložit. Jejich příprava není nijak složitá, tudíž nám postačí několik minut. Smíme je kombinovat dle své libosti, barevného uvážení, chuťového, ale taktéž voňavého základu. Jednoduše, je to jen na nás. Pokud si se saláty nevíme rady, níže se vás pokusím jemně nasměrovat. Jakou zeleninu k salátům využít? Typická česká restaurace nabídne leda tak „šopák“, případně pak salát řeckého typu, toť však vše. Přitom, ať už se koná jakákoli oslava, je-li zelenina lákavě nakrájená, saláty zmizí mezi prvními. Základem je vždy listová zelenina, právě díky chlorofylu, dále kombinuji s rajčaty, paprikou, červenou i žlutou, zelenou nepoužívám, trhá se nezralá a spíše jen pro barvu. Výborné jsou ředkvičky, okurky, nastrouhaná mrkev, řapíkatý celer, červená řepa, cibulka, česnek a pórek. Parádu udělá už salát ze třech druhů zeleniny, případně, salát, jenž je kombinací listové zeleniny a sladšího ovoce, kdy navíc doplníme o ořechy a med. Výtečným zážitkem bude i salát doplněný o kyselé zelí, olivy, nakládanou kukuřici či sušená rajčata. Možností a variací existují tisíce. Čím salát dochutit? Mnozí si vystačí s pouhopouhou solí, případně upřednostní již hotový dresink. Dle mého názoru je však dochucení tou nejzábavnější částí salátové mísy. Rozhodnout se totiž smíte až na samém konci. Podle bylinek, koření a doplňků, kterými salát lze v posledních vteřinách zjemnit či povznést. Sůl bývá samozřejmě základem, navíc, přes léto je žádoucí o trošku víc solit, neboť spoustu soli vypotíme. Pokud to jen trošku jde, upřednostněme čistou himalájská sůl, která disponuje více než 80 minerálními látkami. Gurmánům pak učaruje sůl vulkanického typu, jenž si v sobě nese vaječný nádech. Výtečné jsou rovněž kořenící směsi, jakožto Harrisa, která je běžnou součástí africké kuchyně. Její jedinečnou chuť si skutečně zamilujete. Základem je chilli, česnek, paprika, rajčatový prášek, koriandr, římský kmín, dále pak sůl, zhruba z 9 %. Zajímavou ingrediencí může být také lahůdkové droždí, které ve svých 100 g ukrývá 42 g bílkoviny. Což je mnohem více, nežli u masa. Chuť je opět výtečná, masitá, v kombinaci s citrónovou šťávou, prolisovaným česnekem a troškou himalájské soli vykouzlíme skutečně zajímavou zálivku. Osobně ráda používám citrónovou či pomerančovou šťávu, olivy, již zmíněná sušená rajčata, nejrůznější bylinky, jako je tymián, kopr, petrželovou nať, či opomíjenou pažitku. Výtečnou zálivku lze uchystat taktéž i z avokáda, kdy společně s česnekem, solí a citrónovou šťávou umixujeme jemnou pastu a tu pak přimícháme do hotového salátu. Stejným způsobem lze připravit kešu dresink, kdy namočené kešu oříšky mixujeme se stejnými ingrediencemi jako avokádo, výslednou majonézu vmícháme do salátu. Saláty či oříšky Většina zeleniny obsahuje vitamíny rozpustné v tucích, tudíž, je vždy žádoucí přidat k salátu kvalitní zdroje tuku. Zde řadíme oleje, semínka, oříšky, ale také avokádo. Konzumujeme-li salát těsně po přípravě, lze využít nejrůznější oleje, jako je protizánětlivý lněný a konopný, dále pak jedinečný dýňový, zahřívající sezamový, jemný olivový, kokosový olej. Má-li však salát chvíli odpočívat, aby jednotlivé chutě jedna druhou prolnuly, doporučuji použít spíše oříšky, případně semínka. Nejen, že salát uchová svůj bezchybný vzhled, taktéž si ponese jemný punc křupavosti. Sezam, dýňové, slunečnicové, loupané konopné či chia semínko, z oříšků mandle, kešu, vlašské oříšky, milujeme-li para, lze přidat i ty. Jemně je však nasekejme. Jednotlivé kombinace Nebojte se experimentovat, pamatuji si, když jsem jedla svůj první zeleninový salát se sušenými fíky, rozinkami, sladkou brusinkou. A vůbec mi nevadilo, že mezi dalšími surovinami, byly použity olivy. Pokud je salát laděný do slana, hrstka rozinek mu udělá dobře. Stejně tak lze salát zakapat pomerančovou šťávou, přelít medem. Tato kombinace je přímo úžasná, doplníme-li dále o kozí sýr, královsky si pochutnáme. Zdravotní přínosy salátů Zelenina by měla tvořit 3 porce během dne, nemám teď na mysli, abychom snídali, obědvali či večeřeli salát, nicméně, tělo velmi ocení, stane-li se zelenina běžnou součástí jakéhokoli slaného pokrmu. A to, jak je tělo spokojené, poznáte i navenek. Saláty, jež jsou správně uchystány, přispívají k acidobazické rovnováze těla, nezakyselují, čímž dochází k úspoře vápníku, draslíku a hořčíku;

nesou si v sobě dostatečné množství vlákniny, která pomáhá předcházet vzniku karcinogenních novotvarů, snižuje hladinu cholesterolu či glukózy v krvi, usnadňuje vyprazdňování, udržuje stabilnější hmotnost;

mnohé z nich by předčily multivitamínové kapsle;

jsou lehce stravitelné, tělo tedy ušetřenou energii může použít jinde, například k regeneraci;

jejich blahodárný vliv při diabetu I. či II. typu je slovy nepopsatelný;

jsou přirozeně bezlepkové, neobsahují laktózu, mají velmi nízký glykemický index. Salát z rukoly a kozího sýru 50 g rukoly

50 g kozího sýru

1 PL medu

citrónová šťáva

30 g mandlí

100 g jahod Rukolu omyjeme, promísíme s kousky jahod, kozím sýrem, ořechy, zakapeme citrónem a medem, posypeme mandlemi. Jednoduchý salátek z červené řepy 250 g červené řepy

citrónová šťáva

sezamové semínko Červenou řepu oloupeme a nastrouháme najemno. Lze také povařit, nicméně, i tato čerstvá varianta je velmi chutná. Jakmile máme nastrouháno, promísíme s citrónovou šťávou a semínkem. Zeleninový salát s quinoou 200 g quinoy

3 rajčata

1 žlutá paprika

řapíkatý celer

50 g římského salátu

1 avokádo, sůl

citrón + česnek + petrželová nať

slunečnicové semínko Quinou uvaříme, dáme do mísy, přidáme nakrájenou zeleninu, natě a semínka, avokádo umixujeme se solí, česnekem, citrónem. Přimícháme k salátu. Jahelný salát se špenátem 2 hrsti čerstvého špenátu

červená a žlutá rajčátka

150 g jahel

sůl

majoránka, česnek

lahůdkové droždí

cibule, kokosový olej Na kokosovém oleji zpěníme cibulku, přidáme jáhly, majoránku, prolisovaný česnek, lahůdkové droždí, zalijeme troškou vody, osolíme a dusíme. Jakmile je hotovo, do směsi přimísíme čerstvý špenát a rajčata. Servírujeme. Nechť je nám léto stále hlubokou inspirací :-)

Související články:

Hlávkový salát

Pinto salátek

Quinoový salát



01.08.2016 autor: Mgr. Zuzana Švédová, Dis. další články v rubrice: Zdravé recepty Sdílet na facebooku Poslat e-mailem