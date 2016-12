Léčivé rostliny pro krásné vlasy 21.06.2016

Péče o krásné vlasy, jejich hebkost a pevnost je důležitá nejen u každé ženy, ale i pánové jim v poslední době věnují větší pozornost. Současně velká část z nich dává přednost co nejvíce šetrným kosmetickým přípravkům, jednak z ohledu k vlastnímu tělu, ale i z ohledu k přírodě samotné. Ovšem právě sama příroda nám nabízí řadu možností, jak pomocí léčivých rostlin účinně pečovat o vlasy, zlepšovat jejich vlastnosti či upravovat jejich barvu. Jednou z nejznámějších léčivých rostlin je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), se kterou se můžeme setkat i v řadě šampónů či jiných kosmetických přípravcích. Díky obsaženému křemíku (v podobě kyseliny křemičité) zpevňuje vlasy a tím snižuje jejich vypadávání. Kopřiva působí také příznivě na vlasovou pokožku - zmírňuje svědění vlasové pokožky a tvorbu lupů. Rovněž u tmavších vlasů zvyšuje lesk a světlé vlasy ztmavuje. Kopřiva se dá použít jako tinktura na vlasy, vlasová voda, kůra na vlasy či odvar proti padání vlasů. Tinktura se připraví tak, že si vezmeme 2 lžíce čerstvých listů a kořene kopřivy, zalijeme je 5 lžícemi lihu a necháme na 1 – 2 týdny v uzavřené nádobě na slunném místě. Vzniklý roztok se přecedí a zředí 1/4 litrem převařené vody. Takto vzniklá tinktura se používá k masážím hlavy. Pokud vám padají vlasy více než obvykle, můžete si připravit odvar proti vypadávání vlasů. Hrst čerstvých kopřiv zalijete vařící vodou a necháte vyluhovat 20 minut. Pak do roztoku vymačkáte jeden citrón a vše se přecedí. Jednou denně se vezme jedna polévková lžíce takto připraveného odvaru a vmasíruje se do vlasů. Je možné připravit i kopřivovou kúru na vlasy. 200 gramů listů čerstvé kopřivy zalijete jedním litrem vody, doplníte dvěma lžícemi octa a vše povaříte po dobu 5 minut. Pak vše necháte chvíli odstát, přecedíte a každý večer roztokem opláchnete vlasy pod dobu dvou týdnů. Je ale nutné po dvou nebo třech dnech používání vždy připravit nový odvar. Takto připravená kúra způsobí již zmíněné ztmavnutí světlých i tmavých vlasů. Na oplach vlasů po umytí můžete použít kopřivovou vlasovou vodu. Ta se připraví z jedné hrsti sušených kopřiv, které se přelijete 1/4 litrem vroucí vody. K tomu přidáte jednu lžíci vinného octa a vše necháte 10 minut stát. Pak je vlasová voda připravená k použití. Další rostlinou je heřmánek pravý neboli lékařský (Chamomilla recutita). Heřmánek pravý má řadu příznivých vlastností - v případě ošetřování vlasů a vlasové pokožky se příznivě projeví jeho protibakteriální a protizánětlivé působení a rovněž se dá použít k lokální léčbě různých zánětlivých onemocnění kůže nebo ke zklidnění podrážděné pokožky. Velmi oblíbený je při péči o vlasy pro své zesvětlující účinky - je třeba zdůraznit, že ke zesvětlení vlasů dojde až při delším používání (jako při delším a častém pobytu v létě na sluníčku), ale nejedná se o přírodní verzi barevného přelivu. Odvar z heřmánku připravíte tak, že asi tak dvě hrsti květů heřmánku spaříte horkou vodou. Odvar přikryjete, přibližně čtvrt hodiny ho necháte vyluhovat a pak se vše scedí. Roztokem se pak spláchnou čerstvě umyté vlasy. Pokud se takto používá minimálně jednou týdně a pravidelně, postupně dochází ke zesvětlení vlasů. Ještě je k dispozici poněkud složitější postup k vytvoření vlasového balzámu. Připravíte ho tak, že si dáte vařit jeden šálek vody a počkáte, až dosáhne varu. Pak se již nevaří, nechá se chviličku odstát a v této horké vodě necháte vyluhovat 8 sáčku heřmánku (nebo odpovídající množství sypaného heřmánku). Pak vše znovu přivedete k varu a necháte vařit po dobu přibližně 1/4 hodiny. Takto připravený odvar necháte vychladnout a přidáte do něj 1/4 lžičky levandulového oleje a vše zahustíte jedním kelímkem bílého jogurtu. Takto vytvořený balzám se nanáší rovnoměrně po celé délce vlasů, od kořínků až po konečky a nechá se působit 1/2 hodiny. Vše zakončete pečlivým opláchnutím vlasů vlažnou vodou, aby se z vlasů odstranily zbytky balzámu. Poté je doporučeno použít regenerační masku nebo kondicionér. Heřmánek pravý rovněž harmonizuje pokožku hlavy, aby se vlasy nemastily, ale ani nebyly vysušené. A samozřejmě - vše je doprovázeno krásnou vůní heřmánku. Při sběru je nutné ho správně rozpoznat, protože mnoho rostlin z jeho příbuzenstva vypadá velmi podobně, například Rmen rolní (Anthemis arvensis), Heřmánek bezvonný (Matricaria inodora), nebo heřmánek bezokvětý (Natricaria discoidea). Jinak může dojít i k alergickým reakcím v podobě kožní vyrážky. Do třetice všeho dobrého je možné zmínit lopuch větší (Arctium lappa). Příznivě působí při kožních ekzémech, vyrážkách, zánětech a špatně se hojících ranách. Rovněž se aplikuje zevně při nadměrné tvorbě suchého hustého mazu na pokožce hlavy. Výluh z kořene lopuchu zlepšuje kvalitu vlasů, posiluje je, brání jejich vypadávání a vyživuje pokožku hlavy. Připravuje se tak, že do hrnce dáme 3 lžíce sušeného drceného lopuchového kořene (nebo na kousky rozkrájený čerstvý kořen) a vše se zalije litrem vody. Takto připravený základ přivedete k varu a necháte na mírném ohni povařit asi 1/4 hodiny. Poté již připravený odvar necháte vychladnout. Po vychladnutí ho scedíte. Po běžném umytí vlasů použijete připravený odvar k opakovanému opláchnutí vlasů. Pak se vlasy zabalí na 15 minut do ručníku, aby účinné látky obsažené v odvaru mohly působit. Potom se již vlasy znovu neoplachují. Bylinkáři mají ve svém receptáři i masku z lopuchu pro vysušené a barvené vlasy. Připraví se tak, že se směs ricinového oleje a odvaru z kořene lopuchu (1:1) vetře do vlasové pokožky. Potom se vlasy hrubým hřebenem pročešou a pod ručníkem (či ještě lépe pod koupací čepicí) se hodinu až dvě vše nechá působit. Nakonec se vše dobře umyje. Zmíněné léčivé rostliny nejsou ale jediné, které se dají použít - na závěr je možné uvést šťovík kyselý, měsíček lékařský, mateřídoušku obecnou (tymián), rozmarýn lékařský a další. Ale o nich až zase někdy příště. Celková nabídka přípravků pro zdravé vlasy.

21.06.2016 autor: PharmDr.Tomáš Arndt další články v rubrice: Přírodní léčba