Léčivé rostliny pro detoxikaci 14.06.2016

Detoxikace je v oboru celostní medicíny velmi skloňované slovo. Jakou roli v tomto procesu očištění těla od škodlivých látek mohou hrát některé léčivé rostliny a jaká opatření je nutno dodržovat? Důležité je zvážit, jaká cesta je pro pacienta (nebo i zdravého člověka, i když pokud máme v těle škodlivé látky, nedá se mluvit 100% o zdravé osobě). Zdravý, očištěný organismus lépe vstřebá tělu prospěšné látky obsažené ať už v potravě či v přírodních přípravcích - vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny a další mnohé. Už jen to zvýší naší připravenost čelit negativním vlivům z okolí - ať už jsou to probíhající infekční nemoci, nadměrný stres či škodliviny v ovzduší či pitné vodě. V každém případě je důležitý dostatek tekutin. Už to podpoří vyplavení některých škodlivin usazených například na sliznici močových cest. Ledviny při správném pitném režimu lépe filtrují moč a odstraňují z ní nežádoucí látky. Nejvhodnější je pitná voda bez bublinek či bylinkové čaje, příležitostně kombinované s minerálkami či ovocným či zeleným čajem. Z jídelníčku je třeba vyloučit (nebo výrazně omezit) mastná jídla, uzenin nebo sladkosti. Je dobré omezit pití kávy nebo silného černého čaje, zcela vynechat cigarety nebo alkohol. A jaké bylinky mohou pomoci? Asi nejznámější z nich je kopřiva dvoudomá (Urtica dioca). Lidově je označována za vhodnou k tzv. čištění krve. Odborně se dá říci, že pozitivně působí její mírně diuretické vlastnosti, preventivně působí proti vzniku močových a ledvinových kamenů a zmírňuje při nárazovém pití většího množství dráždivého močového měchýře žen a vůbec při infekcích močových cest. Některé zdroje uvádějí, že podporuje i krvetvorbu. Mechanismus účinku jednotlivých látek ještě není přesně znám, ale nesmí se pít při nedostatečné činnosti srdce a ledvin provázené otoky (v takových případech se vůbec nesmí pít větší množství tekutin!). Čaj z kopřivy by se neměl popíjet dlouhodobě. Bříza bělokorá jako rostlinnou drogu poskytuje listy. Nálev nebo čerstvá šťáva z rostlin pomáhá u bakteriálních a zánětlivých nemocí močových cest k celkovému proplachování. Rovněž také platí, že preventivně působí proti vzniku močových a ledvinových kamenů. Bylinkáři ji doporučují ve směsi s kopřivou a pampeliškou (jejími mladými listy) k očistě a omlazení těla. V lidovém léčitelství se také doporučuje k podpoře vylučovacího procesu čaj ze svízele syřišťového (Gallium verum), který působí výrazně diureticky (močopudně). Významně ovlivňuje činnost lymfatického systému, jater a sleziny. Také se u něj uvádí, že snižuje chuť k jídlu. Další bylinkou, kterou je možné zmínit, je řebříček obecný (Achille millefolium). Řebříček podporuje tvorbu žluči a tím zlepšuje trávení a pomáhá mírnit bolesti a křeče v břiše - je to mírné spasmolytikum. Rovněž je silně močopudný. V lidovém léčitelství se uvádí, že je vhodný na čištění krve, má výrazné dezinfekční a protizánětlivé účinky. Řebříček obecný může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci (i pokud je dotyčný alergický na jiné rostliny z čeledi hvězdnicovitých - tzv. zkřížená alergie). Léčivých rostlin by bylo možné jistě vyjmenovat více, ale nakonec bych ještě zmínil pýr plazivý (Elytrigia repens). Obsahuje z přírodních látek inositol, draselné soli, sacharidy, slizy, kyselinu křemičitou, inulin a různé enzymy. Odvar z něho se v lidovém léčitelství se používá vnitřně k podpoře vylučování moči, tím se urychluje likvidace nežádoucích solí a zmenšují se otoky. Dále kladně ovlivňuje hospodaření s tuky, snižuje cholesterol a hladinu cukru v krvi, preventivně působí na játra a zlepšuje látkovou výměnu. Z exotických rostlin je možné jmenovat juku (Yucca shidigera). Juka obsahuje saponiny, které se podílejí na očištění organismu od zanesených škodlivin, toxinů apod. Rovněž pomáhají zvýšit filtrační plochu ledvin, odstranit usazeniny v ledvinách (kameny, písek) a pozitivně působí i na žlučník a žlučové cesty. Také podporují snižování hladiny cholesterolu. Díky tomu patří k významným přírodním detoxikačním prostředkům. Je důležité upozornit, že pacienti s vážnějšími zdravotními potížemi (zejména srdeční, oběhové nebo ledvinové komplikace, ale i další) by neměli tyto léčivé rostliny užívat, maximálně jen po předchozím schválení s ošetřujícím lékařem. Totéž platí pro děti, těhotné a kojící ženy. Celková nabídka produktů pro detoxikaci organismu.

14.06.2016 autor: PharmDr.Tomáš Arndt další články v rubrice: Bylinky