Kyselina linolová (CLA) 30.07.2016

Kyselina linolová, taktéž ve složení přípravků označovaná zkratkou CLA (conjugated linoleic acid), patří mezi nenasycené mastné kyseliny. Její název pochází z řeckého slova linon, což znamená len (je obsažena ve lněném oleji). Kromě lněného oleje ji můžeme najít ve slunečnicovém oleji a také nepříliš rozšířeném oleji ze světlice barvířské. Rovněž je významně obsažena v živočišné potravě (hovězí a skopové maso, ale chovná zvířata musí být krmena travou) či v plnotučných mléčných přípravcích. Je součástí tuků buněčných membrán. Tato nenasycená mastná kyselina je řazena do skupiny esenciálních mastných kyselin s označením omega-6 mastné kyseliny, které jsou nezbytnou součástí nejen jídelníčku člověka, ale všech savců. Jaký má tedy význam pro náš organismus? Její význam zejména spočívá v tom, že se zapojuje do velkého množství metabolických reakcí, které probíhají v našem těle. Patří k silným antioxidantům, kdy nás ochraňuje negativním působením volných radikálů z okolního prostředí. Její nedostatek způsobuje vysoušení a vypadávání vlasů a špatné hojení ran. Studie rovněž prokázaly, že tato kyselina může snižovat hladinu cholesterolu a triacylglycerolů a stabilizovat hladinu krevního cukru a posilovat imunitní systém. Někteří odborníci se domnívají, že působí na celkovou regeneraci, růst svalové hmoty, ale i jako prevence proti rakovině. Řadu zákaznic zajímá zejména to, že ji často můžeme najít v přípravcích podporujících hubnutí. Je to dáno tím, že kyselina linolenová aktivuje hormon senzitivní lipázu, čímž dochází k podpoře vyplavování tuků v podobě mastných kyselin z tukových buněk, odborně označovaných jako adipocyty. Také tlumí aktivitu lipoproteinu lipázu, která naopak tuky do buněk ukládá. Zásadní je ovšem si uvědomit, že tyto přírodní přípravky na podporu hubnutí, které často obsahují nenasycenou kyselinu linolovou (i jiné látky), je třeba užívat v souvislosti s fyzickým cvičením. Než přípravek užijeme, je dobré vykonávat určitou pohybovou aktivitu, přijímat vyvážené množství energie, která by při redukci hmotnosti měla být v mírném deficitu čili víc energie vydávat než přijímat. Pokud splníme tyto požadavky, přírodní přípravky s kyselinou linolovou mohou o něco zrychlit proces hubnutí a současně pomohou udržet na těle požadovanou svalovou hmotu, což je zcela zásadní podmínka pro úspěch. Celková nabídka přípravků obsahující kyselinu linolovou.

30.07.2016 autor: PharmDr.Tomáš Arndt další články v rubrice: Výživové doplňky