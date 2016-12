Kokoška pastuší tobolka 09.07.2016

Léčivá rostlina s poetickým názvem kokoška pastuší tobolka, latinsky capsella bursa pastoris, patří mezi vcelku nenápadné léčivé rostliny, nenáročně rostoucí na rumištích, polích či okrajích polních cest. Původně rostla ve Středomoří či Malé Asii, ale posléze se rozšířila do celé Evropy, a tedy i k nám. Má charakteristické, drobné trojhranné semeníky. Může být vysoká až půl metru. Její lodyha je často větvená. Všechny listy jsou charakteristicky chlupaté. Květy jsou drobné a bílé. Z rostliny se sbírá a suší nať. Z obsažených látek obsahuje cholin, acetylcholin, tyramin, histamin, dusík, betain a jeho ester acetylcholin, saponiny, sirné látky, třísloviny, flavonový glykosid diosmin a další látky. V tradičním léčitelství se dříve tato bylinka používala pro zástavu krvácení. Usušená a rozdrcená na prášek se nať kokošky nasypala do červeného vína. Toto víno pak popíjel nemocný. Krvácení zastavovala například při příliš silném menstruačním krvácení či krvácení z nosu. Dále se užívala pro normalizaci krevního tlaku, ať už vysokého či nízkého. Dalším uváděným působením ve starých herbářích je stimulace srdeční činnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že v současnosti bych doporučoval kokošku užívat (ve formě nálevu či odvaru) jen po dohodě s lékařem. Může dojít k předávkování, rovněž tak může ovlivnit účinek léků na krevní tlak či na srdce. Také některé starší zdroje uvádějí, že při předávkování může dojít k obrně centrálního nervstva. Zásadně by ji neměly užívat těhotné ženy, protože může způsobit zvýšení stahů hladkého svalstva a tím uspíšit předčasně porod. Ještě je třeba zmínit, že se v léčitelství odvar z kokošky pastuší tobolky používal i zevně - přikládal se na rány či pohmožděniny. Ve formě sypkého prášku se sypal na rány, aby zastavil krvácení. Ze stejného důvodu se používal odvar jako ústní voda při krvácení dásní. Sedací koupele se používaly pro zmírnění vnějších hemoroidů. Tuto bylinku by neměli užívat pacienti s poruchou srážlivosti krve. Celková nabídka přípravků obsahující kokošku pastuší tobolku.

