Kakao 02.07.2016

Kakao známe všichni už od dětství. Patřilo k oblíbeným nápojům našich babiček, ale pijí ho dnes i naše děti. To, co známe obvykle pod názvem kakao, vzniká smícháním kakaového prášku, mléka, cukru a přivedením této směsi do varu. Nejznámější sladkostí, která obsahuje kakao, je čokoláda. Může být ale součástí různých moučníků, sladkých tyčinek a tak dále. Ovšem to, čemu říkají vědci kakao, jsou vlastně semena stromu Theobroma cacao a z nich připravený prášek. Theobroma cacao, česky kakaovník pravý, je strom z čeledi Malvaceae (slézovité). Kalich květů je růžový a pěstuje se v tropických oblastech všude na světě. Je to stále zelený strom, který může dorůst výšky až osmi metrů. Jeho listy jsou tmavě zelené a až 30 centimetrů dlouhé. Přímo na kmeni nebo na silných větvích vyrůstají oboupohlavné květy. Jejich kalich je růžový a květina bělavá. Plod má tvar až třicet centimetrů dlouhé protáhlé bobule. Má hnědavě červenou až žlutou barvou. Jeho povrch je jemně hrbolatý a je rozdělený brázdami. Semena, ony vlastní kakaové boby, mají délku asi dva centimetry. Jakmile se semena sklidí, několik dní se fermentují působením kyseliny octové a vysoké teploty. Po následném usušení se umelou na kakaovou hmotu, z níž se oddělí tuk - kakaové máslo. To, co zůstane, je vlastní kakaový prášek, ze kterého si můžeme udělat kakao nebo ho přidat do čokolády a dalších cukrovinek. Vlastní semena se také v některých cizokrajných kuchyních používají jako koření. Oddělený tuk je tuhý, má nažloutlou barvu a typickou vůni. I on se používá při výrobě sladkostí, ale také v kosmetice. Pod lékopisným názvem Oleum cacao se stále ještě v některých lékárnách používá jako základní hmota pro přípravu čípků. Základní účinnou látkou je alkaloid theobromin, nicméně semena obsahují i kofein, avšak v menším množství než theobromin. Obě látky, jak theobromin, tak kofein, patří do třídy methylxantinových sloučenin, kam patří i další alkaloid theofyllin, který je součástí léčiv při respiračních onemocnění. Účinky jsou podobné kofeinu (stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční činnost). Dříve se v lékařství používal pro své močopudné působení jako diuretikum. Celková nabídka přípravků obsahující kakao.

02.07.2016 autor: PharmDr.Tomáš Arndt další články v rubrice: Výživa