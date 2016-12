Jak si uchystat výtečné domácí zmrzliny 18.07.2016 Kdo by ji nemiloval, šťavnatou zmrzlinu, osvěžující a chladivou, jež je plná chutí, dokonalá pro letní horké dny. Zmrzlinu, na níž se mnohde stojí dlouhé fronty. Jednoduše neodoláme, protože nám chutná. A nejenom nám. Historie zmrzliny Historie zmrzliny sahá k perským kořenům, kdy zhruba 400 let před naším letopočtem spatřil svět primitivní obdobu tohoto ledového osvěžení, které se skládalo z misky sněhu přelitého hroznovou šťávou. Prameny dále praví, že císař Nero poléval kousky drceného ledu ovocnými šťávami, které pak slastně konzumoval v soukromí. Pečlivě vybíral družinu běžců, kteří se v kilometrových rozestupech drželi v linii a postupovali do hor, kde nalámali led a pak, uháněli, aby tento výdobytek jeden druhému předávali jako cenný artikl štafety. Pokud byli pomalí, led roztál. Zde ještě stále hovoříme o ledu, ale co zmrzlina v pravém slova smyslu? Tak jako se přisuzuje špagetové prvenství Číně, kdy z pergamenového svědectví lze vyčíst první těstovinové receptury, stejné zemi přísluší i zmrzlina. Do roku 1530 byl základní surovinou pro výrobu zmrzliny sníh, posléze se začíná užívat ledku, jenž sněhovou hmotu vyrábí uměle. Zhruba o 200 let později spatřuje světlo světa první zmrzlinový stroj a příští století pak přináší chladničku, jež výrobu zmrzliny ještě více uspíší. Složení zmrzliny Dnes již tedy doslova slízáváme onu zaslouženou smetánku, kdy zmrzlina platí za běžně dostupné zboží, jehož si lze dopřát téměř na každém kroku. Ne vždy však dobrota splňuje požadavky zdravého životního stylu. Mnohé z nich obsahují hezkou řádku aditiv, barviv a nejrůznějších éček, jež této sladké lákavé pochoutce ubírají na kráse. Dnes bych vás tedy velmi ráda naučila chystat z domácích zdrojů a vyhnout se tak přemíře cukru, nekvalitního mléka, čokolády, jež bývá z většiny utvořena palmovým tukem. Jste-li navíc alergičtí na laktózu či kasein, nezoufejte, i pro vás nezapomenu přidat pár tipů, abyste si skutečně pochutnali. Klasické mléko lze nahradit mandlovým, které lze již dneska běžně zakoupit. Samozřejmě si jej smíme také připravit. Má-li být zmrzlina laděna do smetanova, taktéž lze využít kešu oříšky, případně pak namočený kokos, jenž stačí do zmrzliny přimíchat. Pokud si hlídáme hladinu cukru, namísto medu doslazujme banánem, případně stévií, sneseme-li její chuť.

Červené barvy docílíme přidáním jahod, případně pak troškou šťávy z červené řepy, která směsi dodává rybízový nádech. Čokoládu vyrobíme z kakaového másla, kakaa a trošky medu, případně banánu, který lze taktéž zapracovat do směsi. Z dalších pomůcek doporučuji zakoupit jednoduchá tvořítka, abychom si kromě klasicky nabírané dobroty, směli uchystat taktéž i nanuk. Z jakých ingrediencí lze tedy tvořit? Na nákupní seznam si připišme: banány

jahody

maliny

borůvky

meruňky

mango

med

mandlové mléko

kešu oříšky

kakaové máslo + kakao

kokos, kokosový olej Krémová banánovojahodová zmrzlina 3 banány

500 g jahod

50 g kešu oříšků

3 PL medu

citrónová šťáva Kešu namočíme na 4 hodiny do vlažné vody. Banány oloupeme, nakrájíme na kolečka a v lednici necháme zamrazit. Nejprve nachystáme kešu krém, který vznikne mixováním namočených kešu a medu, trošky citrónové šťávy. Výsledná směs je vskutku krémová. Vyndáme banány, vložíme do mixéru a mixujeme s jahodami, dokud nedostaneme zmrzlinovou hmotu. Nakonec zapracujeme kešu krém a můžeme servírovat. Zmrzlinu lze uchystat taktéž i bez medu. Borůvkovo banánová zmrzlina s nádechem mandlí 3 banány

500 g borůvek

50 ml mandlového mléka

med Banány opět nakrájíme na kolečka, necháme zamrazit, společně s 250 g borůvek. Posléze mixujeme se zbytkem borůvek na hladký krém, který jemně dosladíme a dochutíme mandlovým mlékem. Servírujeme. Mangovo kokosová zmrzlina 2 zralá manga

50 g kokosového oleje

1 banán Mango rozmixujeme s rozpuštěným kokosovým olejem a banánem. Plníme do formiček a necháme zatuhnout. Čokoládová poleva Polevu lze vyrobit dvojím způsobem, osobně velmi ráda pracuji s kakaovým máslem, jelikož se však jedná o tuk, tato poleva je spíše žádoucí na ovocné zmrzliny. Pokud bychom k výrobě zmrzliny použili kokosový olej, již čokoládovou polevou nepolévejme. Čokoládová poleva č. 1 60 g kakaového másla

1 čajová lžička kakaa

1 PL medu

1 banán Kakaové máslo rozpustíme ve vodní lázni či mixéru, který má funkci prohřívání. Následně přidáme kakao, med, banán. Umixujeme hladký krém, který nanášíme na zmrzlinu vytaženou z chladu. Čokoládová poleva č. 2 50 g kokosového oleje

3 PL karobového prášku

1 PL medu Kokosový olej rozpustíme, smícháme s karobem a medem, směsí poléváme zmrzlinu, na které se vytvoří bohatá čokoládová krusta. Léto bez chladivé pochoutky? Čínská medicína sice zmrzlinám příliš nepřeje, neboť se jedná o slastnou dobrotu, která je teplotně diskutabilní. Nicméně, co by to bylo léto bez chladivé pochoutky, která nás příjemně osvěží a potěší :-) Inspirujte se dalšími zajímavými recepty v našich zdravých kuchařkách.

