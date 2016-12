Extrakt z jader révy vinné (Vitis vinifera), OPC (komerční sdělení) 27.04.2016

Réva vinná je popínavá dřevnatá liána z čeledi révovitých. Původní areál jejího rozšíření zahrnuje jižní Evropu, Přední a Střední Asii a podhůří Kavkazu, dnes je však její pěstování rozšířeno v subtropických a mírných oblastech celého světa. Plodem je kulovitá bobule, která může mít v době zralosti dle odrůdy barvu od zelené přes žlutou, červenou až po modrofialovou. Konzumuje se syrová, suší se (rozinky) a využívá se k výrobě vína a dalších alkoholických nápojů. Z hlediska pozitivních účinků na lidské zdraví představují důležitou součást hroznů jejich jadérka. Vyrábí se z nich extrakt, který vyniká obsahem proantokyanidinů. Pro jejich komplex (a někdy i pro celý extrakt) se používá zkratka OPC. Réva vinná patří mezi nejstarší kulturní plodiny, starověcí Egypťané prokazatelně pojídali její plody již před 6 000 lety. Dlouhou historii má i její využití v přírodní medicíně. Léčivé účinky vína v podobě nápoje chválí ve svých dílech několik antických filozofů a hrozny jsou tradiční součástí léčitelství i ve zbytku Evropy. K léčení se používaly nejčastěji zralé plody a z nich vyrobený nápoj (tedy víno), a to při celé řadě nemocí, od nevolností přes kožní a oční infekce, onemocnění jater a ledvin až po rakovinu. Využívaly se však i plody nezralé (při bolení v krku), rozinky (při zácpě), vinné listy (zastavení krvácení, záněty, hemoroidy) či míza (kožní onemocnění). Účinné látky Nejdůležitější složkou extraktu z hroznových jader je komplex tzv. oligomerních proantokyanidinů, což jsou látky ze skupiny polyfenolů. Používá se pro něj zkratka OPC (z anglického „oligomeric proanthocyanidin complex“). Nachází se ve slupkách jader, přičemž ve 100 g sušených semen je ho obsaženo asi 3 500 mg , v extraktu je obsah OPC i několikanásobně vyšší. Kromě něj se zde nacházejí i další formy proantokyanidinů (monomery, dimery, trimery a polymery), vysoký podíl vitaminu E a kyseliny linolenové. Léčivé účinky Odborníci na výživu často hovoří o tzv. francouzském paradoxu, jenž spočívá ve faktu, že obyvatelé Středomoří trpí ve srovnání s ostatními evropskými národy méně často onemocněním srdce a cév i dalšími civilizačními chorobami, ačkoliv konzumují vysoké množství živočišných tuků. Jako důvod bývá zmiňováno hojné pití červeného vína, které obsahuje dvě důležité substance: zaprvé resveratrol, barvivo obsažené ve slupkách červeného vína, a zadruhé právě komplex proantokyanidinů z hroznových jader.

Extrakt z hroznových jader je v první řadě velice silným antioxidantem, který je schopen ničit škodlivé volné radikály a chránit tak buňky a tkáně před oxidativním poškozením. Hlavním důvodem je přitom vysoký obsah komplexu proantokyanidinů (OPC). Podle vědeckých měření jde o dvacetkrát silnější antioxidant než vitamin E a padesátkrát silnější než vitamin C. To však není jediný důvod, proč je tak výjimečnou substancí. Neméně důležité je totiž jeho epigenetické působení, tedy schopnost ovlivňovat, zda budou některé geny „přečteny“, nebo nikoliv. Samotná přítomnost určitého genu v naší genetické informaci totiž znamená jen málo. Záleží také i na tom, jestli bude daný gen „přečten“, tedy jestli podle něj bude organismus vytvářet bílkoviny. OPC přitom reguluje molekuly zvané mikroRNA (miRNA). Tyto velmi malé molekuly nic nekódují, nejsou tedy součástí genetické informace, ale zásadně ovlivňují právě expresi (přepis) genů. Epigenetické působení extraktu z hroznových jader má ovšem zároveň příčinu i v jeho schopnosti regulovat další dva zásadní epigenetické mechanismy – metylaci genů a acetylaci histonů. Výzkumy posledních let jednoznačně ukazují, že epigenetické působení některých rostlinných složek hraje významnou roli v prevenci rakoviny, a extrakt z hroznových jader mezi takovéto substance nepochybně patří. Prokázán byl pozitivní vliv extraktu z hroznových jader v prevenci a léčbě řady typů nádorového bujení, například při rakovině tlustého střeva, kůže, plic, prostaty či prsu. Důležitou roli v prevenci srdečně-cévních onemocnění hrají proantokyanidiny z hroznových jader, konkrétně pak jejich antioxidační vlastnosti, které omezují peroxidaci lipidů a poškozování DNA buněk vlivem působení volných radikálů. Jedním z faktorů, který zásadně ovlivňuje zdraví kůže, je UV záření, zejména pak jeho složka UVB, která má výrazné negativní epigenetické působení. Extrakt z hroznových jader přitom patří mezi přírodní sloučeniny, které chrání buňky pokožky právě před negativním epigenetickým působením UV záření. Jaterní buňky jsou velice citlivé na oxidativní poškození, které vzniká například v důsledku poškození volnými radikály. Studie z roku 2008 provedená na zvířatech přitom naznačila, že extrakt z hroznových jader může játra před oxidativním poškozením účinně chránit. Podobně efektivní se extrakt jeví i při ochraně jaterních buněk před působením radiace. A výzkum z roku 2011 zase prokázal jeho schopnost chránit játra před poškozením způsobeným nadměrnou konzumací alkoholu. OPC při lokální aplikaci urychluje také hojení ran díky své schopnosti podporovat angiogenezi neboli tvorbu nových cév. Vděčí za to především tzv. endoteliálnímu růstovému faktoru. Extrakt z hroznových jader je také užitečný jak sportovcům (zvláště ve vytrvalostních disciplínách), tak lidem, kteří se snaží zhubnout. Zhoršení kognitivních funkcí, zejména paměti a intelektu, patří mezi nejzávažnější projevy Alzheimerovy choroby. Při tomto procesu hraje důležitou roli akumulace rozpustných vysokomolekulárních Abeta (amyloid-beta) oligomerů. A právě jejich hromadění dokáže extrakt z hroznových semen účinně bránit, stejně jako tvorbě beta-amyloidních plaků, které jsou rovněž typickým projevem této nemoci. Jde tedy o přírodní substanci, která znamená pro nemocné Alzheimerovou chorobou i jejich blízké velkou naději. Osteoporóza je choroba způsobená nedostatečným usazováním vápníku v kostech, což vede ke snížení jejich hustoty a vyššímu riziku zlomenin. Pokud je extrakt z hroznových jader podáván spolu s vápníkem, zvyšuje pevnost, hustotu a mineralizaci kostí lépe než samotné užívání vápníku. Makulární degenerace je vážné onemocnění očí, které postihuje buňky sítnice zejména v oblasti žluté skvrny (makuly), což je místo nejostřejšího vidění. Postižení proto nejprve přestávají rozpoznávat objekty v centru zorného pole, zatímco periferní vidění zůstává zachováno. Ve vážných případech nemoc končí slepotou. Extrakt z hroznových jader brání agregaci patologických proteinů, které podporují rozvoj makulární degenerace. Zároveň omezuje abnormální tvorbu nových cév, která je projevem tzv. mokré formy makulární degenerace. Extrakt z hroznových jader snižuje hladinu krevních cukrů i tuků u pacientů s cukrovkou. Silný antidiabetický efekt se projevuje již po šesti týdnech užívání. U diabetu 2. typu rovněž zvyšuje citlivost tkání na inzulin, což je velice důležitý faktor prevence a léčby této choroby. Příčinou cukrovky 2. typu totiž není nedostatečná tvorba inzulinu, ale právě snížení citlivosti tkání vůči tomuto hormonu, jde tedy o nedostatek relativní. Pozitivně OPC působí i v případě chronické pankreatitidy neboli zánětu slinivky břišní. Extrakt z hroznových jader působí proti některým typům bakterií, včetně například obávaného zlatého stafylokoka. Studie provedené na zvířatech rovněž naznačily, že extrakt z hroznových jader může být nadějnou substancí pro osoby trpící revmatoidní artritidou. Dokáže totiž regulovat patologické procesy při diferenciaci imunitních T-buněk, které jsou pro tuto autoimunitní chorobu typické. Užívání Doporučená denní dávka extraktu z hroznových jader se pohybuje mezi 50 a 300 mg denně v závislosti na tom, jestli jej užíváme preventivně, nebo z léčebných důvodů. Nejdůležitější účinnou složku extraktu z hroznových jader představují proantokyanidiny, a proto je důležité dávat přednost doplňkům stravy se standardizovaným obsahem této skupiny látek (40–80 %). Pokud užíváte nějaké léky, je třeba konzumaci extraktu z hroznových jader konzultovat s ošetřujícím lékařem. Extrakt totiž může ovlivňovat účinnost léků, které se rozkládají v játrech, a těch je poměrně velké množství. Vhodné není ani jeho užívání spolu s léky ovlivňujícími srážlivost krve (Aspirin, Warfarin) a také s léky s účinnou látkou fenacetin, zde může urychlit jeho vstřebávání. Extrakt z hroznových jader se rovněž nedoporučuje dětem a těhotným ženám. Výhodná naopak může být kombinace extraktu z hroznových jader s dalšími přírodními substancemi, například s resveratrolem (spolu s ním se ostatně přirozeně vyskytuje v hroznech) či kvercetinem. OPC Epigemic naleznete v naší nabídce.

