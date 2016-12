Divizna sápovitá 21.05.2016

Divizna sápovitá (Verbascum phlomoides) je léčivá rostlina existující tak trochu ve stínu své známější příbuzné, divizny velkokvěté, s níž sdílí i většinu jejích příznivých vlastností. Patří do čeledi Scrophulariaceae - krtičníkovité. Je to dvouletá rostlina, dorůstající výšky až 200 centimetrů. Lodyha je přímá a hustě porostlá listy. Její květy mají až zářivě žlutou barvu. Roste hojně po celé Evropě, i u nás. Dále roste na Kavkaze, v Turecku, v severním Íránu a na západní Sibiři. Jako rostlinná droga se používají květní koruny bez kalichu po odtržení od květního lůžka. Z přírodních látek obsahuje slizy, saponiny, flavonoidy a karotenoidy (například krocetin). Díky obsaženým látkám nachází využití jako expectorans - jako látka podporující vykašlávání hlenů, které zkapalňuje a tím dochází k jejich jednoduššímu vykašlávání. Slizy pomáhají mírnit dráždění ke kašli také tím, že společně s vodou tvoří na sliznici dýchacích cest ochrannou vrstvu. Obsažené flavonoidy mají i protizánětlivé působení, což působí příznivě u zánětu dýchacích cest. Dá se použít i jako doplněk léčby u zánětu hrtanu, nosohltanu a horních cest dýchacích. V minulosti byla používaná v léčitelství i při horečce, průjmech, bolestech břicha, ale také při různých kožních onemocněních, léčbě zranění, u bradavicí nebo také proti vypadávání vlasů. V některých případech se používá i ve veterinární medicíně - při kataru horních cest dýchacích u drobných zvířat. Má použití i v kosmetice - používá se v šampónech určených pro plavovlásky. Zajímavé je, že v jihoamerické tradiční medicíně se používají i listy netypickým způsobem - rolují listy do cigaretových ruliček a používají je při bronchitidě a astmatu. Na závěr lze uvést, že divizně byly vždy přisuzovány magické vlastnosti - keltští druidové ji používali jako vykuřovadlo, v Indii se zavěšuje nad okna nebo dveře, aby odháněla zlé démony a u nás se věřilo, že rostlina divizny posvěcená na svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) dokáže uchránit před blesky a démony. V minulosti měla i praktické využití - stonek divizny ponořené do loje či pryskyřice sloužil jako pochodeň. Celková nabídka přípravků obsahujících diviznu sápovitou.

