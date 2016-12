Detoxikace plicního okruhu 31.07.2016 Dýchací ústrojí je obrovský systém, složený z mnoha orgánů. Pod nadvládou plic se ocitají také orgány, které bychom s nimi do souvislosti běžně zřejmě nedali. Více jste si mohli přečíst v článku Projevy toxické zátěže v okruhu plic. Dnes se zaměříme na detoxikaci plicního okruhu pomocí převratné CIC metody. Toxický mišmaš V dýchacím ústrojí se nachází celá řada toxinů, jen pro příklad: chemikálie, radioaktivní látky, těžké kovy, viry, bakterie a další. Není se čemu divit – vždyť plíce, prostřednictvím kterých přijímáme kyslík, jsou zároveň vstupní branou pro miliony organismů. Žádoucích i těch, které škodí. Zahlenění i bez rýmy V dýchacím ústrojí se více než kdekoli jinde tvoří hlenová ložiska. Hlen, který pokrývá celé dýchací cesty, pomáhá zachytávat škodlivé mikroorganismy a zvlhčuje sliznice, se vlivem mnoha faktorů (přechozené infekce, zátěže z antibiotik, očkování, zbytky těžkých kovů aj.) může přemnožit. Vznikají pak specifická ložiska, naplněná infekcemi. Tato ložiska jsou nejen jednou z hlavních příčin akutních infekcí, ale také těch chronických a recidivujících. K nadbytku hlenu přispívá ve velké míře také přílišná konzumace mléčných výrobků, pšeničné mouky a cukru a samozřejmě všudypřítomný stres. Při odstraňování těchto infekčních hlenových ložisek je třeba mít na paměti, že se nemusejí nacházet pouze na sliznicích, ale i v podslizničních strukturách, kde páchají rozsáhlé škody, jelikož jsou velmi obtížně diagnostikovatelná i odstranitelná. Další infekční ložiska nejčastěji nacházíme: V tlustém střevě , které je dceřiným orgánem plic. Nemusíme připomínat, že ve střevech sídlí více než 70 % imunity , a je proto více než vhodné dopřát jim důkladnou očistu. Ložiska ve střevech mají nejčastěji obal z tuků, cholesterolu a nestrávených zbytků potravy.

, které je dceřiným orgánem plic. Nemusíme připomínat, že ve střevech sídlí více než , a je proto více než vhodné dopřát jim důkladnou očistu. Ložiska ve střevech mají nejčastěji obal z tuků, cholesterolu a nestrávených zbytků potravy. Na kůži , která je spolu s plícemi největší vstupní bránu pro mikroorganismy.

, která je spolu s plícemi největší vstupní bránu pro mikroorganismy. V žilách se ložiska tvoří velmi často. Žilní stěny pak podléhají usazování toxinů i volných infekcí. Připočteme-li k tomu ještě genetickou dispozici, jsou ložiska v tomto systému ideální pro vznik varixů nebo trombózy. Základní detoxikace plicního okruhu podle Joalis by mohla vypadat následovně: Na hlenová ložiska dolních cest dýchacích, tedy plic, průdušinek a průdušek, je zaměřen přípravek ReHerb .

. Horní cesty dýchací má ve svém hledáčku přípravek ReDren .

. V případě astmatických potíží je vhodné zaměřit se na specifickou detoxikaci, jíž dominují přípravky Pulmo, Astmex, Vegeton a řada emocionálních preparátů. Další detoxikace závisí na tom, které toxiny jsou v hlenových ložiscích přítomny (viry, chemické látky a těžké kovy, bakterie atd.), případně také jaké orgány jsou toxickou zátěží zasaženy. Přesně lokalizovat je dokáže krátké vyšetření na přístroji Salvia, díky němuž může být stanovena detoxikace na míru konkrétním potížím. Z pohledu celostní medicíny, v níž všechno se vším souvisí, je vždy dobré zaměřit se na posílení imunitního a nervového systému. Tyto dva kolosy obrovskou měrou ovládají fungování celého organismu. Procvičte plíce! Odhleňování, specifická dechová cvičení, domácí či speciální očisty střev a další techniky patří k prastarým technikám, které dobře zná především jóga a ájurvéda a my si o nich v dalším článku již brzy řekneme víc... Celková nabídka přípravků pro zdravé dýchací cesty.

Související články:

Okruh plic podle TČM

Projevy toxické zátěže v okruhu plic

Domácí detoxikace plic



31.07.2016 zdroj: www.ceff.info další články v rubrice: Homeopatie Sdílet na facebooku Poslat e-mailem