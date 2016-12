Detoxikace a detoxikační životní styl

28.04.2016



Text je určen zájemcům, kterým se nemusí nic vysvětlovat o užitečnosti detoxikace, je to dlouhé roky vypiplaný sumář momentálně toho nejlepšího, co se mi osvědčilo v poradenské činnosti i v mém vlastním životním stylu.



Produkty pro začátek, než si člověk osvojí průběžný každodenní detoxikační životní styl:

+ případně nějaký produkt s aloe vera, například AloeLive 1+1





Všechny uvedené produkty lze užívat jednotlivě i současně, účinnost kombinace je vždy mnohem vyšší než podávání jen jednoho produktu.

Průběžné odkyselování

Sumář informací a další odkazy k tématu najdete zde:



Doporučuji jen to, co sám užívám pro své zdraví:

Indikátorové pH papírky (5,0-9,0) 200 ks

pH Minerals (alespoň dvě balení) - obsahuje proti jiným produktům menší a přiměřenější množství vápníku. Navíc je zde vápník doprovázen dalšími zásadotvornými minerály. Proto bude mít větší šanci pomáhat všude, kde je ho potřeba, aniž by se vysrážel někde, kde být nemá. To občas hlásí zklamaní klienti - v jakém komerčním produktu dvojsečný vápník užívali a kde všude jim po takové „odborné léčbě“ kalcifikoval (ledviny, velké cévy a v jednom případu také oční kapiláry). Jako zdroj vápníku jej preferuji před všemi tzv. "přírodními zdroji" jako jsou vaječné skořápky, či korálový písek, protože ty mají vstřebatelnost naopak velice nízkou - vždy jde o nejhůře rozpustný CaCO 3 , chemicky stejný jako z kamenolomu na vápenec.



Jak užívat pH Minerals:

Ideální je užívat jej v menším množství a především individuálně - podle aktuálního měření pH moče s pomocí selektivních papírků – např. Indikátorové pH papírky (5,0-9,0) 200 ks, které jsou mnohem přesnější než obyčejné pH papírky, co Vám sice nabídnou v každé lékárně, ale pro tyto účely jsou nevhodné. Když máte pH zřetelně pod 7, vypijte nápoj s jednou rozmíchanou lžičkou a za několik hodin si pH znovu zkontrolujte. Pokud dávka nestačila, možno opakovat až do 4 lžiček denně a raději vždy jen po jedné lžičce rozpuštěné do formy nápoje (dle chuti a momentálního rozmaru lze použít vodu, čaj, neperlivou či perlivou minerálku)

Pro jistotu nedoporučuji postupovat podle návodu na obalu (2x2 lžičky), protože dvě lžičky naráz citlivějším lidem způsobují řidší stolici.



CHCE TO KLID A ZHLUBOKA DÝCHAT

= Odkaz našich předků je geniální, každý jej zná, ale kdo se jím také každý den řídí?



Stále všem příznivcům o zdravou dlouhověkost (i sám sobě) opakuji to, co je známo již z dob starých mistrů:

co nejčastěji se věnujme pomalému dýchání NA DORAZ, aktivací pánevního dna a tzv. bandhám - viz články:



Tělo funguje podobně jako kamna - čím lepší je přívod vzduchu, tím lépe se spálí vše, co do nich přijde

a tím méně se oboje zanáší. Nepřestává mne fascinovat, co všechno už dokázali učenliví klienti z naší poradny doslova ROZDÝCHAT. A což teprve když se naučíte kromě vzduchu vědomě vdechovat Klidovou Kosmickou Energii (viz níže).



Pro každodenní a trvalý detoxikační životní styl je významné nejíst cukr a jiné sladkosti - sladit důsledně jen stevií.

přidat zeleninu co nejpestřeji a v jakékoliv podobě (vláknina se dá zničit jedině spálením a minerály jsou zcela nezničitelné)

vynechat alkohol, k nápojům je možné přidat konzumaci nealkoholického piva



Čas od času mi nějaký nový klient potvrzuje, jaký neuvěřitelný efekt měla na něj detoxikace celého organismu přechodem na každodenní lakto-vegetariánskou stravou, jakmile se jeho (dosud nevyléčitelně) nemocný orgán zbavil zhoubných purinových intoxikací.

Opravdu není dobře, když je lidské tělo hromadným hrobem zvířecích mrtvol.

Metabolismus člověka ve skutečnosti vůbec neodpovídá celospolečenskému omylu, že člověk má být „všežravec“ konzumující i maso. Podrobnosti najdete v tomto velmi zajímavém článku Srovnávací anatomie. Dokonce i široce propagované mořské ryby jsou mnohem toxičtější, než jsou ochotni připustit i mnozí odborníci na výživu. Podrobnosti viz článek: Ryby pro zdraví? Jsou zdravější způsoby, jak doplnit potřebné živiny. Určitě by i Vám pomohla nejpřirozenější detoxikace celého organismu pomocí lakto-vegetariánské stravy - tím se mimo jiné tělo zbaví zhoubných purinových intoxikací. Věřte mi, že není nic zdravého, mít tělo jako hromadný hrob všech těch mrtvol, co během života sníte.





Konzumace masa jen"výjimečně" dramaticky sníží přímou intoxikaci z něj. To je logické. Horší je, že i tato jen sporadická konzumace bohužel dokáže udržet ve střevech spoustu hnilobných bakterií, parazitů a plísní a celá tahle nepřátelská armáda dnem i nocí nepřetržitě produkuje směs toxických zplodin. Pak už je to jen otázka času, kdy a kde se to projeví. Jedině TRVALE bezmasým stravováním se tělu může postupně ale zásadně změnit pestrá soustava střevních mikroorganismů a tělu se konečně uleví od jejich toxinů, šířících se krevním oběhem do všech ostatních tkání.

Mimo jiné - v dobách, kdy maso bylo jen výjimečně k nedělnímu obědu, byla rakovina vzácnou nemocí, dnes v ČR se už na zhoubné bujení léčí každý třetí člověk a každý čtvrtý na ni také nakonec zemře. Dříve se mnohem více umíralo na infekce z nedostatku hygieny a na nemoci související s nízkou životní úrovní.

Další informace zde:

Co v článku zatím není - přešel jsem na stravování s minimalizací rychlých cukrů a obilovin (s výjimkou ovsa a i ten jen výjimečně k zahuštění polévky).

Když už je třeba přidat do potravy zdroj "hmotné" energie - tak raději tuky, rostlinné nebo mléčné. Důvody jsou dva:

Tuky se spalují pomaleji a tělo jich stihne více spálit než uložit - na rozdíl od škrobů, které se procesem trávení vždy změní na "rychlou" glukozu a to je důvod, proč škroby se daleko rychleji mění na zbytečný podkožní tuk než když energii dodáme v podobě tuku. Je to velmi efektivní protirakovinové stravování - rakovinové buňky se živí výhradně glukózou (včetně té ze škrobů), zatímco tuk jako zdroj energie neumí vůbec využít - na rozdíl od zdravých buněk.

K této světské stravě se autorova Duše a její schránka učí jako další zdroj "jídla" a především regenerující energie využívat všudypřítomné Kvantového pole, což je totéž co Boží Láska v křesťanství, prána v indických naukách.

Související informace najdete tomto souboru poznámek:

Kladné výsledky dalších klientů a přátel "napojování" ukazují, že jdeme správnou cestou. Je to ten nejužitečnější koníček, jaký můžeme sami sobě dopřávat - a nejen pro naše zdraví.

Příběhy z praxe:

VŠECHNY nemoci a jiné nepříjemnosti jsou bojem Vesmíru o naše Nesmrtelné Duše.