Červený a černý rybíz, přírodní multivitamínová kapsle

25.07.2016

Když se řekne rybíz, většina z nás si vybaví babiččin koláč s cukrovou drobenkou, marmeládu, sirup, rybízové víno či šťávu. U nás doma rybíz mrazíme, abychom pak měli na celou dlouhou zimu. Šetrným zmrazením zachováme většinu cenného vitamínu C, ale také dalších důležitých vitamínů, kterými se rybíz doslova hemží.

Rybíz v nápoji

V létě, když vyrábíme jednoduché limonády, nezapomeneme přihodit několik plátků omyté okurky, pár kuliček červeného rybízu, mátu, levanduli, nakrájené jahody. Jakmile se uvolní jemné chuťové aspekty, získáme nápoj jedinečné osvěžující chuti. Výtečná je taktéž čerstvě odstředěná rybízová šťáva čistící ledviny a mající výrazný protizánětlivý a odhleňující efekt. Teď však blíže k samotnému rybízu, neboť jeho účinky na zdraví jsou vskutku skvostné.

Vitamín C

Na zahrádce nacházíme rybíz trojího typu, bílý, červený a černý. Liší se kyselostí, betakarotenem a taktéž sacharidy, kdy jejich nejvyšší množství vykazuje rybíz černý. Jsme-li diabetiky a právě tento rybíz nám na zahrádce roste, žádný strach. Tyto rozdíly jsou minimální, navíc, ve 100g rybízu nacházíme zhruba 12 g sacharidů. Tedy jednu výměnnou jednotku. Nejvyšší procento vitamínu C vykazuje černý rybíz, kdy v jedné jediné kuličce nacházíme 2 mg tohoto důležitého vitamínu. 45 kuličkami pak hravě naplníme 100 % DDD tohoto vitamínu na den. A to už je co říci, neboť vitamínu C máme ve stravě všeobecně málo. Přitom se jedná o tak významný antioxidant.

Jak na kyselost rybízu?

Pokud chceme na rybíz zvyknout naše děti, je zcela pravděpodobné, že jim přijde hodně kyselý. V takovém případě jej rozmačkejme s troškou jahod a polijme medem. Nic nenuťme se slovy: „Jez, vždyť je to zdravé.“ Spíše vždy hledejme způsob, jak naše malé strávníky uchvátit. A pokud nepůjde, zkuste hrst kuliček odšťavnit společně se sladkou hruškou a 4 mrkvemi. Výsledná šťáva bude plná céčka, nicméně, hruška stáhne onu kyselou chuť rybízu. Stejně lze rybíz také umixovat ve smoothie.

Rybíz léčivou rostlinou

Trápí-li vás vleklé záněty močových cest, i tady rybíz pomůže, nejen však plody, taktéž i jeho zelené listy, které stačí nasbírat, nasušit a uskladnit na zimu. Listy pak možno zalít vroucí vodou, chvíli nechat louhovat a následně popíjet jako léčivý čaj. Rybízové plody pak pomáhají předcházet vzniku ledvinových kamenů. Mezi jeho další benefity řadíme i množství rutinu, který nacházíme v pohance, červené paprice, bílé blance citrusů či v šípku. Z pohanky rutinu získáme jen poskrovnu, neboť je termolabilní a vytrácí se tedy s narůstající teplotou, které je při přípravě pohankové krmě třeba. Čerstvé rybízové plody jej však zachovají dostatek, čímž podpoříme pružnost cév, které se tak stávají odolnější vůči ukládání LDL cholesterolu. Zajímavé množství tohoto vitamínu nacházíme také v listech, které lze pro jeho vyšší výtěžnost, jemně podrtit a louhovat ve vlažném čaji.

Díky svým silným čistícím schopnostem rybíz podporuje očistu jater, látkovou výměnu, srdeční činnost, uklidňuj nervy, za což děkujme vitamínu B6. Kyselina gama linolenová, kterou nacházíme především v semíncích, pomáhá zefektivnit přeměnu tuků, což napomůže snazšímu udržení štíhlé linie. A navrch pak parádní množství enzymů, které podporují imunitu, předcházejí vzniku autoimunitních poruch, regenerují a opravují, všude kde je třeba. Snažme se teď přes léto konzumovat vše čerstvé, plné životodárných enzymů a šťávy a na zimu pak uchystat lahodné sirupy, zavařeniny a marmelády, kdy neopomeňme ani rybíz zamrazit a uschovat. Ve špaldovém koláči tyto kyselkavé plody učiní velkou parádu.

Špaldový koláč s červeným rybízem

200 g špaldové mouky

50 g jemných ovesných vloček

500 ml podmáslí

350 g červeného rybízu

2 větší zralé banány

50 g melasy

50 g rozinek

vinný kámen

perníkové koření

Špaldovou mouku promícháme s vločkami, s rozmixovaným banánem, melasou, rozinkami, perníkovým kořením, zamícháme, přidáme melasu, podmáslí, omytý rybíz a kypřící vinný kámen. Pokud by těsto bylo moc tuhé, lze přidat ještě trošku podmáslí. Formu vymažeme kokosovým olejem, vysypeme kokosem a naplníme těstem, pečeme zhruba 60 minut na 180 °C.

Ovesná kaše s červeným rybízem

60 g ovesných vloček

100 ml mandlového mléka

sušený vanilkový prášek

1/2 banánu

50 g rybízu

mandlové lupínky

10 g medu

Ovesné vločky nasypeme do mísy, zalijeme mandlovým mlékem, posypeme vanilkou a necháme nabobtnat. Následně přidáme kousky banánu, rybíz, med a dozdobíme mandlemi.

Kam na rybíz

Pokud nejsme vlastníky zahrádek, rybíz lze zakoupit i na trhu, případně pak můžete využít některého ze samosběrů, kterých po republice probíhá hojnost. Stačí jen zadat do Googlu samosběry rybízu a vybrat ten nejbližší ve vašem okolí. Stejným způsobem pak můžete využít samosběry jahod, borůvek, malin či jablek, švestek, hrušek a Bůh ví čeho ještě. Mnohé farmy plody nestříkají a tak, lze jimi bez obav obohatit jídelníček dětí.

Užívejme, horké léto je krásnou příležitostí k tomu, jak si zde utvořit základy zdraví :-)