Alergie na chlad

Vezměte si kostku ledu a položte ji na kůži - třeba předloktí. Nechejte ji tam 10 minut. Pokud se pod kostkou ledu objeví výrazné zarudnutí s otokem a prosáknutím, je zřejmé, že vaše pokožka reaguje na chlad. Tato kožní reakce může po odstranění ledu přetrvávat až 2 hodiny. Teplota, která vyvolává chladovou reakci, se pohybuje od nuly níže, až pod 10 stupňů. Projevy Dnes můžeme pozorovat, že u některých citlivých jedinců se objevují různé nepříjemné projevy, pokud jsou vystaveni chladu. Mají vodnatou rýmu a vysvětlují si ji prochlazením. O běžnou rýmu se však nejedná, ta by měla po sedmi dnech odeznít. Tato rýma se zhoršuje při pobytu v chladném prostředí a potíže dlouhou dobu neodeznívají. Při práci se studenou vodou se dostaví salva kýchání a slzení. Kromě slizniční reakce se chladová alergie projevuje nejčastěji na kůži vystavené chladu, tj. na místech bez rukavic, či jiných obnažených místech. Zde dochází ke zčervenání kůže, mohou se objevit svědivé pupence až výrazné prosákliny nepravidelných tvarů – angioedém. Lze pozorovat také reakci po vypití studeného nápoje, po zmrzlině, která vyvolá otok jazyka a reakci na rtech či sliznici dutiny ústní, vyprovokuje kašel, astmatický záchvat, ucpe nos, nebo naopak spustí již uvedenou vodnatou rýmu a slzotok. Vyhodnocení reakce Vyhodnocení patofyziologie tohoto procesu nemusí být jasné a jednoduché. Projevy mohou být velmi podobné alergické reakci. Reakci nevyvolává alergen, nýbrž chlad, jakožto jiný fyzikální činitel. Působí jako přímý aktivátor: Nastartuje vyplavování mediátorů, např. histaminu z žírných buněk, a tyto látky vytvoří hyperreaktivitu na sliznicích horních, středních i dolních cest dýchacích, očních spojivek a kůže. Když se tedy uvolní histamin, pak po podání antihistaminika by se měla dostavit úleva. Ale nemusí to tak být. Imunologická reakce může být mnohem složitější, a tehdy antihistaminika nepomohou. Alergolog může cíleně stanovit hladinu kryoglobulinů – chladových protilátek v séru. Tyto reakce mohou provázet změny imunitní reakce např. po hepatitidě B a C nebo u Raynaudova syndromu, který je charakterizován studenými končetinami následkem poruchy prokrvení, vidíme jej hodně u mladých žen, které žijí ve stresu, a je typický také u dívek trpících mentální anorexií. Alergie na chlad provází i systémová onemocnění Popsané problémy provázejí i některé systémové, autoimunitní choroby. Jsou to snížené funkce štítné žlázy, zhoršené funkce lymfatického systému, protože v zimě má mnoho lidí významně méně pohybu. Reakce na chlad se často přidává k jiným alergiím, protože je při nich také spuštěna ona hyperaktivita. Na podzim jsou přítomny v ovzduší plísně, není slunce, přibývá depresí, chybí vitamin D. Imunita je slabší a člověk náchylnější, je větší neurovegetativní labilita. Jak říkávám, je to čas pro REGEVIT.



Léčebné postupy a prevence Léčba je individuální, není šablonovitá. Základem je hluboký rozbor všech souvislostí. Každá příčina vyžaduje jiný postup. Touto chorobou trpí častěji ženy než muži. Část nemocných je v letních měsících roku bez výraznějších potíží. Jakožto prevence je vhodné otužování, má začínat již v létě a systematicky v něm máme pokračovat i přes zimní období, nenechat se zaskočit chladným počasím. Dále dbáme na dodržování pitného režimu, přiměřené oblékání a péči o pokožku.

04.05.2016 autor: MUDr. Pavel ŠÁCHA