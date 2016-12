7 způsobů, jak zvládnout strach z mluvení na veřejnosti 15.07.2016 Také jste zažili, když jste měli mluvit před lidmi, že se vám rozbušilo srdce, začali jste být šíleně nervózní a nejraději byste utekli? Měli jste nepříjemnou trému? Nejste v tom sami – menší či větší formou strachu z veřejného vystoupení mívá překvapivě vysoké procento lidí. Podle J. Espozita je strach z mluvení na veřejnosti dokonce největší formou strachu u dospělých Američanů. Pojďme si ukázat, jak tento strach můžeme překonat: 1. Přestaňte se mluvení před lidmi vyhýbat, jinak se váš strach bude zhoršovat! Nejdůležitější bod. Strachu se zbavíte jedině tak, že se mu postavíte. „Sebedůvěra je něco, o co se staráte především, než se pouštíte do věcí… zdaleka ne tolik, když už jste v tom,“píše Blair Singer v knize Ovládněte svůj vnitřní hlas. Jakmile jednou skočíte (vezmete si slovo, začnete mluvit), 90 % strachu zmizí a zbytek přijde praxí. Pro spoustu lidí je však právě onen „skok“ nepřekonatelný problém. Jak na to? 2. O svém závazku řekněte ostatním Nejlepší je udělat si akční plán a situacím, kterých se bojíte, se vystavovat. Pokud zrovna bojujete se strachem, jestli si na další hodině ve škole nebo při poradě v práci vzít slovo, řekněte o svém plánu promluvit svému nejlepšímu kamarádovi (nebo celé skupině). Tohle velmi pomáhá. Krátkodobě sice vaše nervozita a tlak, že „teď už musíte“vzrostou, ale po vašem výstupu budete odměněni euforií, že jste to zvládli a máte to za sebou. Takto krůček po krůčku bude váš strach postupně slábnout a sebevědomí růst. Musíte se však pro vás obtížným situacím vystavovat co nejčastěji a opakovaně (jednou nebo dvakrát určitě nestačí). 3. Nemusíte být dokonalí! Vyjadřovat se je vaše právo. Pokud se zrovna nejedná o maturitu (nebo jinou zásadní životní zkoušku), berte to jako trénink. Když budete nervózní, stanete se dokonce mnohdy pro lidi sympatičtější, než někdo arogantní a namyšlený. Nervozitou se lidem přiblížíte – ukážete jim, že jste normální člověk, který si na nic nehraje. V knize Jak překonat strach z veřejného vystoupení nabízí J. Espozito i sadu povzbuzujících výroků – afirmací. Jako například: „Mám právo být sám sebou a vyjadřovat své názory před ostatními.“ „Stačí, když budu sám sebou, nemusím být dokonalý.“ „Jsem nervózní, ale nevadí mi to.“ 4. Představte si, co nejhoršího se může stát Oblíbená psychologická strategie platí pochopitelně i při zbavování strachu z mluvení. Položte si otázku: Co nejhoršího se může stát? Zkuste to i trochu přehnat. Pak se s tím smiřte. Když to uděláte správně, bude toto cvičení velmi úlevné. 5. Vizualizujte si, jak vám publikum aplauduje ve stoje Zvykněte si na představu sebe sama, jak jste klidní, plní energie a sebevědomí. Dělejte to pravidelně doma se zavřenýma očima. Nenechte se odradit, když vám to nepůjde hned napoprvé. Čím reálněji to budete cítit, tím pro vás lépe. TIP: Večer před spaním vyšlete záměr, že chcete, aby se vám zdál sen, o tom, jak někde přednášíte, užíváte si to, a druzí lidé vám poté aplaudují ve stoje. 6. Bezprostředně před svým výstupem někomu zatelefonujte Pokud to jde, sám tohoto velmi rád využívám. Podmínkou je, že vám to nenaruší koncentraci a že se na poslední chvíli nesnažíte ještě některé vaše myšlenky memorovat. Krátkým telefonátem každopádně zabijete dvě mouchy jednou ranou: Zaprvé zapomenete na chvíli na trému = přeladíte svou pozornost na něco jiného. A za druhé se rozmluvíte, což rozhodně není k zahození. 7. Nemyslete na sebe, ale na publikum a těšte se z toho, co jim chcete říci Objeví-li se někdy u mě náznaky trémy, snažím se co nejrychleji svou pozornost přesunout od sebe k druhým. Ideálem je úplně zapomenout na sebe a těšit se ze všech skvělých lidí v sále. Velmi pomáhá postoj, který jsem si kdysi vypůjčil od samotného Dalajlámy: „Jdu ze sebe předat to nejlepší.“ I Dalajláma míval kdysi trému. Ale pak mu došlo, že nechodí prezentovat sám sebe, ale to, co ví. Zkušenosti, kterých nabyl. A že jestli jeho slova lidé přijmou, už není jeho věc. Že jeho úkolem je pouze předat to nejlepší, čeho je schopen. Doporučená literatura:

