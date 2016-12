11 psychologických triků, jak zhubnout 29.07.2016 Lidé obvykle věří, že mají své jídlo mnohem více pod kontrolou, než je výzkumy dokázaná pravda. Na to, co a kolik toho sníme, má vliv celá řada faktorů, které si většinou neuvědomujeme. Jak využít sílu nevědomí ve svůj prospěch? 1. Pořiďte si menší nádobí a kupujte menší balení jídla Zní to až absurdně, ale naši dlouhodobou váhu může velmi ovlivnit to, jak máme doma velké talíře. Nejen doktor Wansink, i další výzkumníci opakovaně dokázali, že velikost (balení nebo našeho nádobí) nás při konzumaci ovlivňuje mnohem více, než bychom byli schopni připustit. Máme tendenci sníst vždy celý balíček/všechno, co je na talíři. Velmi malou změnou zde můžeme dosáhnout velikých výsledků. Naším vnímáním lze velmi dobře manipulovat: vyklopte 200 g rizota na malý talíř a bude to vypadat jako velká porce, zatímco 200 g na velkém talíři jako malý předkrm. 2. Naložte si o 20 % méně jídla, než předpokládáte, že budete chtít sníst Doktor Wansink při svých výzkumech zjistil, že když toho sníme o třicet procent méně, tak se budeme cítit zřejmě trochu nepříjemně; kdežto dvacet procent méně neznamená pro většinu lidí žádnou újmu. Jíst, dokud nejste sytí z 80 %, je velmi dobrá rada. Ještě jinak: Zkuste se naučit přestat jíst při prvním uvědomění, že již nemáte hlad, a nikoliv až tehdy, kdy se cítíte plní. 3. Dejte si veškeré jídlo dopředu na talíř Kdo si dá na talíř všechno jídlo hned na začátku, sní toho podle průzkumů o 14 % méně než člověk, který si vezme málo a jde si pak několikrát přidat. 4. Mějte přehled o tom, co jste už snědli Když uvidíte prázdné obaly od vámi právě snědených potravin, na talířku odložené kosti od kuřecích stehýnek – nebo v případě pití prázdné sklenice – přinutí vás to s konzumací dříve přestat. Tento bod platí zejména pro hodování na různých oslavách, večírcích a párty, kdy bývá snadné zapomenout, kolik jsme toho již spořádali. 5. Nedopusťte, abyste byli u jídla rušeni Při jednom pokusu snědli lidé, kteří při obědě poslouchali rádio, o 15 % více jídla, než ti, kteří jedli v tichu (Wansink, 2009: 101- 102). Ještě hůře na nás působí televize. Někdo zase při jídle čte a vůbec nevnímá, co do sebe háže. Jíme toho zbytečně mnoho kvůli našim nevědomým zvykům. Zkuste si sepsat ty vaše a začít jíst více vědomě. 6. Když jíte s druhými lidmi, začínejte jíst až jako poslední „Když jsme s lidmi, které máme rádi, máme tendenci jíst déle, než když se nacházíme sami,“ zjistil Brian Wansink (2009: 95). Často ztrácíme přehled o tom, kolik jsme toho snědli. Mnoho experimentů též ukázalo, že máme tendenci napodobovat rychlost a množství jídla, které sní ostatní. Jednoduchý návyk, který můžeme v těchto případech odteď praktikovat, je, že začneme jíst jako poslední a pokud možno pomalu, aby nás to nenutilo si přidávat nebo si objednávat další chody jen kvůli tomu, že náš protějšek ještě jí. 7. Jídlo dobře schovejte, nemějte ho na očích Další účinný psychologický trik: To, co je v našem zorném poli či dosahu, poutá naši pozornost. Proto jsme například v psychiatrické léčebně pacientkám závislým na alkoholu radili mít po příchodu z léčby domů tzv. suchý dům. A platí to i naopak: Pokud si chcete vytvořit nový návyk jíst více zeleniny, nakrájejte si zeleninu do misky a umístěte ji tak, abyste ji měli co nejvíce na očích. 8. Na jídlo se těšte a plně si ho užijte Důležité je zachovat si z jídla potěšení. Skvělé je brát jídlo jako rituál, který vyžaduje plnou pozornost. Dříve bývalo zvykem jídlu žehnat, křesťané se před jídlem modlí dodnes. Jakýmkoliv způsobem je vhodné v duchu poprosit a poděkovat za to, že nám jídlo dodá energii, sílu, zdraví. Jezte vždy s radostí a nikdy s pocitem viny! Pomůže také stravovat se na k tomu vyhrazeném místě – tj. uvědomit si, že jíst za chůze či nad klávesnicí počítače je jaksi nedůstojné. 9. Svého milovaného jídla se nevzdávejte – vyzkoušejte strategii „polovina talíře“ Vlastní mozek ošálíme někdy dobře kompromisem. Tj. nebudu se vzdávat hranolek nebo oblíbené omáčky, ale dám si je jen na polovinu talíře. Na tu druhou umístím zeleninu nebo salát. 10. Zamilujte se „Člověk by se měl neustále udržovat ve stavu zamilovanosti,“ říká mág Tomáš Opravil. Vtip je v tom, že když jste zamilovaní, jíst skoro ani nepotřebujete. Toto je velmi důležitý bod. Řada lidí totiž jídlem kompenzuje svou vnitřní prázdnotu. Jak říkají Esther a Jerry Hicks (2009: 185): „Buďte šťastní a pak jezte. Nesnažte si svou cestu ke štěstí projíst.“ 11. Vyberte si tři principy a vneste je do svého života Můžeme být do roka o 5, 10 i 15 kg lehčí. A to bez jakýchkoliv diet, jen s využitím těch správných psychologických principů. A protože doktor Wansink říká, že většina diet selže proto, že toho po nás chtějí příliš mnoho, sám doporučuje vybrat si maximálně tři uvedené zásady. Aby se z nich stal zvyk, potřebujeme „přežít“ prvních cca 21-28 dní. Těm, kdo to myslí vážně a chtějí tímto způsobem hubnout, doporučuje Wansink ještě poslední věc: První měsíc (než se to stane vaším trvalým zvykem) si na speciálním papíře nebo v kalendáři každý den večer odškrtněte, že máte splněno. To budou vaše každodenní vítězství. Doporučená literatura:

